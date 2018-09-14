Суркіс: перед Красніковим ставив завдання запросити футболістів, які одразу заграють

Президент київського Динамо Ігор Суркіс розповів про роботу Євгена Краснікова.

Його слова наводить Динамоманія.

Читайте також: "Шубна справа" Динамо: як кияни на 3 роки єврокубків позбулися.

"Я не буду його хвалити або лаяти. Якщо ті гравці, яких він запросив, заграють в цей період часу, можна буде про щось говорити. Ми завжди кажемо про адаптацію, але я ставив перед Красніковим завдання запросити футболістів, які б одразу заграли. Для адаптації у нас повно своїх гравців - Миколенко, Попов, Шапаренко, Лєднєв з Тимчиком, які зараз в оренді. Ось вони повинні адаптуватися.

Читайте також: Суркіс розповів чому Динамо влітку не купило нападника

Коли ми запрошуємо легіонерів, то вони повинні грати. Так, у бразильців своя специфіка. Шахтар теж їх підписав, але вони також поки не грають. Почекаймо до зими. Якщо вони заграють, будемо аплодувати Краснікову. Якщо ні - будемо вважати, що ми знову помилилися з нашою трансферною політикою. Хочу підкреслити: на всіх гравців ми витратили гроші, і, як я думав, підсилилися з надією на те, що вони принесуть користь команді", — сказав Суркіс.