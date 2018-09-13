Суркіс розповів чому Динамо влітку не купило нападника

Президент Динамо розповів чому столичний клуб не придбав нападника цього літа.

Про це він розповів в інтерв'ю Динамоманії.

"Купувати нападника потрібно було ще в червні або липні. Зараз, коли закрилося трансферне вікно, можу сказати, що ми вели переговори з трьома виконавцями. Вони вочевидь підсилили б Динамо. Один з них не хотів їхати грати в наш чемпіонат. Інший вимагав таку зарплату, яку в історії нашого клубу ніхто ще не отримував.

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Брати просто для кількості ми не хотіли. Наприкінці трансферного вікна був форвард, якого ми могли підписати. Хацкевич сказав категоричне "ні". Навіщо смішити людей? Людина нікуди не потрапила, а Динамо - це останній трамплін. Тому ми прийняли таке рішення. Так, буде важко, але я сподіваюся, що ми це теж переживемо", — зазначив Суркіс.

Нагадаємо, разом з Динамо вже тренуються гравці, які повернулися зі збірної.

Окрім цього капітан Динамо розповів про виступ у збірній.

Джерело - Динамоманія.