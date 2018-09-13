Динамо разом із гравцями збірної готується до матчу з Зорею. ВІДЕО

Динамо готується до центрального матчу туру української Прем'єр-ліги проти зорі разом із гравцями, які повернулися зі збірної.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Читайте також: "Шубна справа" Динамо: як кияни на 3 роки єврокубків позбулися

Команда Олександра Хацкевича провела чергове тренування. А до біло-синіх приєдналися збірники, і більшість з них уже працює у загальній групі.

Окремо від групи тренувалися Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора та Йосип Пиварич. Угорець, поляк та хорват поки займалися за індивідуальною програмою. До Запоріжжя команда відлітає у суботу, 15 вересня.

Нагадаємо, польський тренер стажуватиметься в Динамо.

Натомість Алієв хоче вирощувати нових Мілевських.

Джерело - Динамо.