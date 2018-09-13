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Суркіс: Знаючи себе, 5-6 років тому я б прибрав головного тренера

Вчора 23:11 785 0
Суркіс: Знаючи себе, 5-6 років тому я б прибрав головного тренера

Президент Динамо Ігор Суркіс не звільнятиме головного тренера команди Олександра Хацкевича.

Це він розповів у інтерв'ю Динамоманії.

"Я ніде не висловлював думки, що хочу його прибрати або змінити. Так, результати не зовсім радують. Насамперед уболівальників, мене як президента клубу і людей, які сьогодні вкладають в команду не тільки гроші, але і серце з душею. Хацкевич будує молоду, нову команду. Ми можемо з вами дискутувати, але так воно і є. Грають молоді та перспективні хлопці. Ми взяли Супрягу, і Хацкевич зважився його поставити.

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Скажу прямо - за часів Лобановського я не міг би уявити, що таке можливо. Але Хацкевич вирішив так, взявши на себе відповідальність. Мені зрозуміла його поведінка після програного матчу з Карпатами. Він був засмучений, але команда йому довіряє. Давайте всі разом наберемося терпіння і почекаємо ще. Сподіваюся, у нього все вийде", — сказав Суркіс.

Чи виправдається його робота, якщо Динамо стане чемпіоном країни, Суркіс зазначив:

"Ми другий сезон поспіль не потрапляємо в Лігу чемпіонів. Минулого року це можна було списати на те, що Хацкевич тільки прийняв команду. Зараз, знаючи себе, 5-6 років тому я б прибрав головного тренера. Але я бачу яку титанічну роботу проводить Хацкевич з молодими гравцями. Як йому важко прищепити їм футбол, в який він би хотів грати. Я вважаю, що йому треба дати шанс. Упевнений, команда почує його і мене, великі перемоги будуть незабаром", — підсумував Суркіс.

Нагадаємо, Сидорчук розповів про час перебування у збірній.

Також польський тренер приїде на стажування у Динамо.

Джерело - Динамоманія.

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