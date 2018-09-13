"Шубна справа" Динамо: як кияни на 3 роки єврокубків позбулися. ВІДЕО

Після гри з Ольборгом, кияни пробилися в груповий турнір Ліги чемпіонів. У групі А їм належало зіграти з Панатінаїкосом, Нантом і Порту.

13 вересня в Києві при 98 000 глядачів динамівці приймали грецький Панатінаїкос і перемогли 1:0.

Ліга чемпіонів. Груповий турнір.

1-й тур.

Динамо - Панатінаїкос - 1:0

Гол: Косівський (60).

Динамо: Шовковський, Лужний (Шматоваленко, 71), Беженар, Головко, Максимов (Мізін, 84), Дмитрулін, Похлебаєв, Калитвинцев, Косовський, Ребров (Скаченко, 74), Шевченко.

Тренер: Йожеф Сабо.

Панатінаїкос: Нікополідіс, Апостолакіс, Узунідіс, Маркос, Капураніс, К. Георгіадіс, Бореллі (Христодулу, 68), Алексудіс, Варжіха, Марагос (Лагонікакіс, 79), Доніс.

Тренер: Рамон Роча.

Здавалося б, усі перспективи для подальших успіхів у киян є. Склад у команди вже тоді був досить потужний. Вже грав майбутній володар Золотого м'яча і переможець Ліги чемпіонів Андрій Шевченко, а багато хто з його партнерів потім разом з ним перемагали Реал і Барселону і доходили до півфіналу Ліги чемпіонів. На жаль, команда, яка могла заявити про себе в Європі ще тоді, завершила свої виступи достроково. Біда прийшла звідти, звідки її зовсім не чекали ...

Суть скандалу

Матч Динамо - Панатінаїкос в офіційній статистиці Ліги чемпіонів ви не знайдете, нібито його і не було, як не було і киян у Лізі чемпіонів. Справа в тому, що УЄФА прийняв рішення застосувати до чемпіона України найжорстокіше покарання - виключити команду з розіграшу Ліги чемпіонів. Такі суворі заходи викликані тим, що іспанський арбітр Антоніо Лопес Ньєто заявив, що йому був запропонований хабар у вигляді двох норкових шуб і 30 000 доларів. Пропозиція, за його словами, була від генерального менеджера Динамо Ігоря Суркіса, який зараз є президентом клубу, і генерального секретаря Василя Бабійчука. Після матчу Ньєто сумлінно виклав усе в рапорті.

Киян з розіграшу зняли, а замінив їх саме Ольборг. Після того, що сталося данці натякали, що мовляв, неспроста це все, тому що і в матчі з нами було не все чисто. У результаті, групу виграв Панатінаїкос, а другим став Нант. Ольборг упевнено зайняв останнє місце.

Більш того, Динамо було анульовано на два наступних єврокубкових сезони, а Суркіс і Бабійчук отримали довічну дискваліфікацію. Втім, апеляція на це рішення здобула успіх - уже в наступному році динамівці змогли повернутися в єврокубки, а Суркіс і Бабійчук змогли продовжити роботу в клубі. Ігор Суркіс і понині є президентом Динамо, а Бабійчук перебував на своїй посаді аж до своєї смерті в 2013 році.

Недоторканність Суркіса

Згодом братам Ігорю та Григорію Суркісам частенько згадували "шубну справу", незважаючи на реабілітацію.

"Я відповів і ще раз хочу відповісти: мене не помилували, мене не амністували, з мене було знято всі обвинувачення. Відновлю декому пам'ять: прокуратура Києва в особі відомого слідчого Шевченка зі мною разом вилітала в Іспанію, де проводила очну ставку з Ньєто. Після приїзду до Києва справа була закрита відразу", - говорив Суркіс-молодший.

Незважаючи на те, що Ньєто, якщо визнати, що Динамо не винне, виглядає наклепником, ніяких санкцій до нього застосовано не було, і він спокійно закінчив свою суддівську кар'єру. У перегляді рішення УЄФА не останню роль зіграв перший президент України і глава опікунської ради Динамо Леонід Кравук, який використовував свої зв'язки для того, щоб домогтися розгляду цього питання. За твердженням Ігоря Рабінера в його спільній з українським журналістом Артемом Франковим книзі Український футбол: легенди, герої, скандали в суперечках хохла і москаля. Допомогла Динамо і позиція В'ячеслава Колоскова, який тоді входив до виконкому УЄФА.

Джерело - Чемпіон.

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