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ЛЧ. Динамо - Аякс 0:0. МАТЧ ЗВЕРШЕНО

Вчора 23:47 41158 0
ЛЧ. Динамо - Аякс 0:0. МАТЧ ЗВЕРШЕНО

Динамо Аякс

Ліга Чемпіонів. Раунд плей-офф, 2-й матч

НСК Олімпійський, Київ

28-е серпня, 22:00

На цьому матч завершується, Динамо не змогло продемонструвати атакувальну гру, яка дозволила б їм забити два голи і вийти у Лігу Чемпіонів. 

90' Не вдається нічого створити Динамо, схоже що киян чекає Ліга Європи.

90' Дві хвилини додає арбітр до основного часу. 

89Хунтелаар зліва від кута штрафного майданчика, пробив поруч з ближньою штангою.

88' Циганков на правому фланзі не зміг обіграти Де Йонга, не вдається киянам підійти до воріт суперника.

87' Тадич в центрі поля вдарив по ногах Піварича і отримав жовту картку.

86' Русин виходить на поле, на лавку для запасних сідає Віталій Буяльський.

85' Заміна у складі Аякса: замість Донні Ван де Бека на поле вийшов Дані де Віт.

84' Зієх зліва прострілив на дальнью стійку, де партнерів не виявилося.

82' Гоутється йти ва-банк Хацкевич. На полі з'явитися Русин.

81' Знову щастить Динамо! Котиться м'яч по стрічці динамівських воріт, але не перетинає її. Провалами в обороні киян гості не скористалися в черговий раз.

80' Знову Бойко рятує Динамо! Тадич зліва викотив м'яч на Хунтелаара. Удар Клаас-Яна ногами парирує Бойко.

78' Заміна у складі Аякса: замість Максиміліана Вебера на поле вийшов Карел Ейтінг.

76' Тадич зліва навісив до воріт, де Піварич спокійно скинув м'яч грудьми на Бойка.

75' Подавав Циганков на дальню стійку, але не вдалося створити нічого небезпечного.

74' Мазрауі на фланзі збив Буяльського. Небезпечний штрафний для Динамо.

73' Кендзьора справа навісив в центр штрафного майданчика. Де Йонг випередив усіх вгорі і вибив м'яч.

71' Шене зі штрафного пробив вище воріт.

70' Шапаренко збив Шене і отримав жовту картку. Трохи більше тридцяти метрів до воріт.

68' Циганков справа навісив до воріт. Онана на виході впевнено забрав м'яч у руки.

67' Гармаш десь з тридцяти метрів пробив вище воріт.

65' Зієх зі штрафного пробив у стінку, атака Аякса триває.

64' Гармаш біля штрафного майданчику дав по ногах Зієху. Двадцять шість метрів до воріт.

63' Заміна у складі Динамо: замість Сергія Сидорчука на поле вийшов Микола Шапаренко.

62' Мазрауі з дальньої дистанції неточно пробив по воротах.

61' Дуже багато помилок у киян в передачах на чужій половині поля.

60' Шене виконав кутовий удар. Кияни вибили м'яч зі штрафної площі.

58' Зієх по центру вивів до воріт Тадича. Кендзьора наздогнав Душана і вибив м'яч на кутовий.

57' Черговий кутовий заробляє Аякс. Шене виконував подачу, але вдалося захисниками Динамо трохи відвести м'яч від своїх воріт.

56' Знову щастить киянам! Зієх ударом зі штрафного з двадцяти трьох метрів влучив у поперечину.

55' Сидорчук на підході до штрафного майданчика збив Зієха. Жовта картка для українського півзахисника.

54' Два кутових подали гості. М'яч прилітав на голову Де Лігту, якому в ворота влучити не вдалося.

53' Супер-сейв від Дениса Бойко. Після подачі зліва, Мазрауі з лінії воротарського майданчика головою пробив у лівий кут. Бойко у відчайдушному стрибку перевів м'яч на кутовий.

52' Простріл Тадича зліва в центр штрафного майданчика перехопив Буяльський.

51' Ван де Бек зліва вискочив до воріт, але удар у нього не вийшов, або не влучив по м'ячу Донні.

50' Динамівцям у другому таймі ніяк не вдається підійти до чужого штрафного майданчика. Потрібно додавати в атаці киянам.

49' Мазрауі в центрі поля вдарив по ногах Вербича. Штрафний для Динамо.

48' Зіеш справа відкотив м'яч на Мазрауі, удар якого з лінії штрафного майданчика кияни заблокували.

47' Супряга в центральному колі штовхнув у спину Шона.

46' Перша заміна в матчі, замість Володимира Шепелєва на поле вийшов Денис Гармаш.

46' Розпочинається другий тайм, кияни розігрують м'яч з центра поля.

На цьому перший тайм завершується, Динамо треба забити 2 голи в другому таймі,потрібно робити якісь зміни, щоб вирвати перемогу.

45' Одну хвилину додає арбітр до першого тайму. 

45' Тадич заробив кутовий удар. Зіеш навісив на Вебера, який з семи метрів пробив вище. Максиміліан при цьому порушив правила.

44' Не вдається киянам заволодіти ініціативою, Хацкевичу потрібно робити якісь зміни в другому таймі. 

42' Гольовий момент в Аякса. Ван де Бек справа викотив м'яч на Хунтелаара. Перед нападаючим Аякса виявився тільки Бойко, який кинувся в ноги Клаас-Яна і зумів вибити м'яч.

41' Вебер на чужій половині поля вдарив ззаду по ногах Циганкова, багато фолять голландці у першому таймі.

40' Мазрауі з двадцяти чотирьох метрів пробило вище воріт.

39' Зієх з двадцяти семи метрів пробив в правий кут. Бойко вчасно змістився до штанги і зловив м'яч.

38' Обмінялися неточними передачами в центрі поля команди. До кінця першого тайму темп трохи впав, а помилок в діях гравців стало більше. 

36' Зієх зліва прострілив на ближню штангу. Ван де Бек з кута воротарського майданчика в ближній кут не потрапив.

35' Піварич пішов у обіграш на двох суперників, але втратив м'яч.

34' Зієх грубо збив Супрягу в центрі поля, жовта картка для мароканця.

33' Аякс тримає матч в центрі поля. Динамівці все активніше пресингують суперника.

32' Шона з кутового навісив на Вебера. Максиміліан зробив передачу на Хунтелаара, який з кута воротарського майданчика пробив у сітку воріт із зовнішнього боку.

31' Подача Циганкова зі штрафного до партнерів не дійшла. Важко вгорі українцям боротися з голландцями.

30' Вебер збив Циганкова в 30 метрах до воріт.

29' Вебер зліва виявився в очевидному офсайді, але арбітр на лінії цього не побачив.

28' Супряга заробив кутовий удар. Циганков навісив на Вербича, який з семи метрів головою пробив лівіше воріт.

26' Де Йонг зліва відправив у прорив Вебера. Максиміліан відкотив м'яч на Тадича, який з семи метрів пробив вище воріт.

25' Одна за одною йдуть подачі до воріт Аякса. Онана і Блінд впевнено виграють боротьбу вгорі. Ударів немає.

24' Не може Динамо заволодіти м'ячем і повноціно грати першим номером.

23' Серія падінь в центрі поля з обох сторін залишається без уваги арбітра. Скоміна показує, що вся боротьба була в межах правил.

22' Вебер штовхнув у спину Циганкова в центрі поля. Штрафний удар.

21' Зієх справа з кута штрафного майданчика низом пробив до ближньої штанги. Бойко впевнено забрав м'яч у руки.

20' Піварич зліва не зміг пройти Зієха. Аякс перехопив м'яч і відразу організовує контратаку.

18' Зієх з дальньої дистанції пробив лівіше воріт.

17' Дуже активно Аякс провів останні п'ять хвилин. Киянам потрібно потримати м'яч, заспокоїтися і перевести гру на чужу половину поля.

16' Розіграли гості штрафний удар на лівому фланзі. Удар Шона низом в ближній кут небезпечним не вийшов.

15' Тадич не реалізував пенальті, пробивши в штангу. М'яч відскочив до Душану, але і другий його удар став неточним.

14' Пенальті у ворота Динамо! Під час розіграшу кутового Кендзьора притримав де Лігта за що отримав жовту.

13' Зієх наодинці спробував прорватися до штрафного майданчика Динамо. Бурда в акуратному підкаті вибив м'яч.

12' Мазрауі пройшов вперед по правому флангу. Передача на Тадича застала Душана в офсайді.

11' Тадич зліва навісив до дальньої штанги. Ван де Бек виграв боротьбу вгорі, але його удар головою з кута воротарського майданчика вийшов вище воріт.

9' І знову кутовий Динамо. Циганков занадто закрутив м'яч до воріт, і він опинився у руках в Онани.

8' Ще один кутовий удар виконав Циганков. На цей раз Онана на виході впевнено зіграв кулаком.

7' Онана помилився на виході під час подачі Циганкова від кутового прапорця, але захисники Аякса допомогли голкіперу.

6' Небезпечний момент біля воріт Аякса. Циганков відмінною передачею вивів до воріт Вербича. Удар в лівий верхній кут Онана парирував.

5' Піварич відмінно пройшов по лівому флангу, увійшов у штрафний майданчик, а ось передачу в центр зробив точно на Блінда.

3' Аякс намагається контролювати м'яч, Динамо не поспішає в пресинг.

2' Перша атака від київського Динамо. Циганков проривався по лівому флангу, робив подачу в центр, але голкіпер вийшов і забрав м'яч у руки.

1' Аякс розпочинає матч передачою з центра поля.

Команди вийшли на поле, лунає гімн Ліги Чемпіонів.

Раніше Чемпіон повідомляв де дивитися трансляцію.

Також, команди визначилися з формою.

Вже стали відомі склади команд.

Сьогодні, 28-го серпня Динамо буде приймати Аякс, у рамках матчу-відповіді раунду плей-офф Ліги Чемпіонів.

У першому матчі Аякс здобув упевнену перемогу 3:1, тож киянам потрібно забивати мінімум 2 м'ячі і не пропускати.

Початок матчу о 22:00.

Читайте такожДинамо - Аякс: анонс і прогноз матчу.

Чемпіон проведе для вас пряму трансляцію починаючи з 21:45.

 

Джерело - champion.com.ua.

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