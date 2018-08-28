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Динамо - Аякс: де дивитися матч Ліги чемпіонів

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Динамо - Аякс: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Київське Динамо у плей-офф відбору Ліги чемпіонів зіграє матч-відповідь в дома проти Аякса.

Перша гра завершилася з рахунком 3:1 на користь голландської команди.

Шанувальники футболу, які не потраплять на стадіон, зможуть підтримати команду Олександра Хацкевича біля екранів ТБ.

У прямому ефірі гру "біло-синіх" проти віце-чемпіонів Нідерландів покаже телеканал Футбол 2.

Також доступна буде тренсляція на ресурсі OLL TV.(Увага! Трансляція платна.)

Нагадаємо, матч відбудеться о 22:00 за київським часом.

Сайт Чемпіон проведе детальну текстову трансляцію матчу.

Джерело - champion.com.ua.

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