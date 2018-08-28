Динамо-Аякс: команди визначились з формою на гру

Відбулась передматчева нарада офіційних осіб матчу, на якій була визначена форма, граючих команд.
Про це повідомляє офіційний Twitter Аякса .
Господарі матчу зіграють у традиційних білих футболках, воротар – у салатовій формі.
Гравці поля Аякса одягнуть на себе чорні футболки, воротар гратиме у синьому.
Jerseys for tonight! 👕#UCL #dynaja pic.twitter.com/QSt1F9NPxd— AFC Ajax (@AFCAjax) 28 серпня 2018 р.
Нагадаємо, матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться сьогодні, 28 серпня. Початок гри о 22:00.
Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.
Джерело - twitter.