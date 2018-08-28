Динамо-Аякс: команди визначились з формою на гру

Відбулась передматчева нарада офіційних осіб матчу, на якій була визначена форма, граючих команд.

Про це повідомляє офіційний Twitter Аякса .

Господарі матчу зіграють у традиційних білих футболках, воротар – у салатовій формі.

Гравці поля Аякса одягнуть на себе чорні футболки, воротар гратиме у синьому.

Нагадаємо, матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться сьогодні, 28 серпня. Початок гри о 22:00.

Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.

Джерело - twitter.