Супряга дебютує в основі Динамо. Склади команд на матч ЛЧ. ФОТО

За годину стартує матч плей-оф Ліги Чемпіонів. Динамо вдома гратиме проти Аякса.

До вашої уваги стартові склади команд.

Ліга Чемпіонів

Раунд плей-оф

28 серпня

Динамо - Аякс

Динамо: Бойко, Сидорчук, Вербич, Циганков, Шепелєв, Пиварич, Бурда, Буяльський, Супряга, Кадар, Кендзьора

Аякс: Онана, де Лігт, де Беек, Гунтелар, Вебер, Тадич, Мазрауі, Блінд, Шене, де Йонг, Зієх.

Нагадаємо, матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться сьогодні, 28 серпня. Початок гри о 22:00.

Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.

Джерело - Чемпіон.