Супряга дебютує в основі Динамо. Склади команд на матч ЛЧ. ФОТО

За годину стартує матч плей-оф Ліги Чемпіонів. Динамо вдома гратиме проти Аякса.
До вашої уваги стартові склади команд.
Ліга Чемпіонів
Раунд плей-оф
28 серпня
Динамо - Аякс
Динамо: Бойко, Сидорчук, Вербич, Циганков, Шепелєв, Пиварич, Бурда, Буяльський, Супряга, Кадар, Кендзьора
Аякс: Онана, де Лігт, де Беек, Гунтелар, Вебер, Тадич, Мазрауі, Блінд, Шене, де Йонг, Зієх.
Стартовий склад "Динамо" у матчі проти "Аякса"!#FCDKLive #UCL #ДинамоАякс #DynamoAjax pic.twitter.com/F4PGbbtFbU— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 28 серпня 2018 р.
OPSTELLING! ✏️🗒️#UCL #dynaja pic.twitter.com/ESvMR8xNfO— AFC Ajax (@AFCAjax) 28 серпня 2018 р.
Нагадаємо, матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться сьогодні, 28 серпня. Початок гри о 22:00.
Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.
Джерело - Чемпіон.