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Нідерланди – Україна: анонс і прогноз матчу

Сьогодні 09:19 2082 0
Нідерланди – Україна: анонс і прогноз матчу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група C
13 червня, 2021

Нідерланди - Україна
Арена Йогана Кройффа, Амстердам
Головний арбітр - 

Група A Група B Група C Група D Група E Група F

Збірна України в першому турі чемпіонату Європи зіграє з командою Нідерландів. Матч відбудеться в неділю, 13 червня, на Арені Йогана Кройффа в Амстердамі.

Нідерланди

Фахівці називають Помаранчевих – фаворитом групи C. Команда досить впевнено пройшла відбірковий турнір, посівши друге місце в своїй групі та пропустивши вперед лише німців. Але не слід забувати, що Нідерланди пропустили два останніх великих турніри.

Величезною втратою для Помаранчевих є відсутність лідера команди Ван Дейка. Футболіст Ліверпуля не встиг відновитися після травми коліна та вирішив пропустити Євро.

Україна

Підопічні Шевченка феєрично подолали дистанцію кваліфікаційного раунду, не зазнавши жодної поразки в групі та посіли перше місце в компанії Португалії та Сербії. Захист синьо-жовтих став одним із найкращих у відбірковій кампанії – 4 пропущені м’ячі у восьми матчах.

Проблем із травмованими у тренерського штабу збірної майже немає – усі основні гравці в заявці на Євро. Через травми першість пропустять: Євген Коноплянка, Віктор Коваленко та Віталій Буяльський, яких важко назвати, можливо, крім півзахисника Аталанти, гравцями основної обойми. Напевне, найбільшою втратою буде відсутність Мораеса. Також викликає занепокоєння в уболівальників стан Віктора Циганкова, який пропустив контрольну гру проти Північної Ірландії через запалення м’язів.

Усі ж лідери збірної здорові, знаходяться, сподіваємося, у хороших кондиціях і готові допомогти команді.

Чемпіонат Європи

Нідерланди 9 разів грали в фінальній стадії турніру. У 1988 році Летючі голандці здобули свою єдину перемогу на європейських першостях, перемігши в фіналі збірну СРСР, основу якої складали українці на чолі з Валерієм Лобановським.

Для збірної України це лише третій чемпіонат Європи. У 2012 та 2016 роках команда не змогла подолати груповий етап.

Історія протистоянь

В офіційних турнірах збірні не зустрічалися. Команди зіграли між собою дві товариські гри. У 2008 році Нідерланди розгромили Україну в Ротердамі – 3:0, а в 2008 році в Донецьку гра завершилася нічиєю – 1:1. Голом за українців відзначився Алієв, зрівнявши рахунок на 74-й хвилині.

Пряма мова

Франк де Бур (головний тренер збірної Нідерландів): "Я думаю, що вже після перших двох поєдинків ми вийдемо в плей-оф. У України ми виграємо з рахунком 3:1, а у Австрії - 2:1. Що стосується Північної Македонії, то тут буде 3:0. Але може нам варто програти македонцям, адже якщо ми станемо першими в групі, то вийдемо на кого-то з групи смерті - Францію, Португалію чи Німеччину. Так що, можливо, розумніше фінішувати другими".

Андрій Шевченко (головний тренер збірної України): з'явиться пізніше

Орієнтовні склади (заявка на Євро)

Нідерланди: Крул, Вейндал, Де Лігт, Де Врей, Блінд, Дюмфріс, Вейналдум, Де Йонг, Де Рон, Депай, Вегхорст.

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Маліновський, Ярмоленко, Зубков, Яремчук.

Цифри та факти

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко – найкращий бомбардир команди у фінальних стадіях Євро. Шева відзначився дублем у грі з Швецією на Євро-2012;

 Збірна України вперше відібралася до фінальної стадії напряму. У 2012 році ми були господарями чемпіонату, а в 2016 – пробилися через сито плей-оф;

 Найкращий бомбардир збірної України у відбірковому раунді – Роман Яремчук (4 голи);

 Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур брав участь у Євро в якості гравця (1992, 2000, 2004);

 Помаранчеві пропустили два великих турніри поспіль (Євро-2016, ЧС-2018). Востаннє таке було в 1984 та 1986 роках після чого команда стала чемпіоном Європи в 1988 році;

 Найкращий бомбардир нідерландців у відборі Джорджіньо Вейналдум (8 голів).

Прогноз букмекерів

Збірна Нідерландів у грі зі збірною України є очевидним фаворитом. Коефіцієнт на перемогу Помаранчевих – 1,65, перемогу – 6,4, нічию – 3,75.

Прогноз Чемпіона

Перемога України – 0:2.

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