Євро 2020: заявки команд у групі С

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи-2020 стартує 11 червня і завершиться 11 липня.

Розклад чемпіонату Європи - 2020 з футболу, склад груп, турнірна сітка

Напередодні турніру збірні вже почали оголошувати свої заявки. Остаточні заявки, до яких увійдуть 26 футболістів, повинні бути представлені до 1 червня.

При цьому аж до першого матчу допускається необмежена кількість замін у випадку важких травм або захворювань футболістів (в тому числі захворювання COVID-19 і випадки тісних контактів з хворими). Повернути заміненого гравця в заявку не можна.

Представляємо заявки команд Групи С:

Австрія

Воротарі: Даніель Бахманн (Вотфорд), Павао Перван (Вольфсбург), Александер Шлагер (ЛАСК).

Захисники: Девід Алаба (Баварія), Александар Драгович (Байер), Марко Фрідль (Вердер), Мартін Хінтереггер (Айнтрахт), Штефан Лайнер (Боруссія Менхенгладбах), Філіпп Лінхарт (Фрайбург), Штефан Пош (Гоффенгайм), Крістофер Тріммель (Уніон), Андреас Ульмер (Зальцбург).

Півзахисники: Юліан Баумгартлінгер (Байер), Крістоф Баумгартнер (Гоффенгайм), Флоріан Грілліч (Гоффенгайм), Штефан Ільсанкер (Айнтрахт), Конрад Лаймер (Лейпциг), Валентіно Лазаро (Інтер), Марсель Забітцер (Лейпциг), Луіс Шауб (Люцерн), Ксавер Шлагер (Вольфсбург), Алессандро Шопф (Шальке).

Нападники: Марко Арнаутович (Шанхай Порт), Міхаель Грегорич (Аугсбург), Саша Калайджич (Штутгарт), Карім Онісіво (Майнц).

Нідерланди

Воротарі: Марко Бізот (Алкмаар), Тім Крул (Норвіч), Маартен Стекеленбург (Аякс).

Захисники: Патрік ван Аанхолт (Крістал Пелес), Натан Аке (Манчестер Сіті), Дейлі Блінд (Аякс), Дензел Думфріс (ПСВ), Маттейс де Ліхт (Ювентус), Юррьен Тімбер (Аякс), Йоел Велтман (Брайтон), Стефан де Врей (Інтер), Овен Вейндал (Алкмаар).

Півзахисники: Донни ван де Беек (Манчестер Юнайтед), Райан Гравенберх (Аякс), Френки де Йонг (Барселона), Даві Классен (Аякс), Теун Коопмейнерс (Алкмаар), Мартен де Роон (Аталанта), Тонні Джорджиніо Вейналдум (Ліверпуль).

Нападники: Стевен Бергхейс (Фейєноорд), Коді Гакпо (ПСВ), Люк де Йонг (Севілья), Доніелл Мален (ПСВ), Мемфіс Депай (Ліон), Квінсі Промес (Спартак Москва), Ваут Вегхорст (Вольфсбург).

Північна Македонія

Воротарі: Столе Дімітрієвский (Райо Вальекано), Даміан Шишковский (Докса), Рісто Янков (Работнічкі).

Захисники: Стефан Ристовский (Динамо Загреб), Дарко Велковский (Ріека), Вісар Мусліу (Фехервар), Езгіян Аліоский (Лідс), Егзон Бейтулай (Шкендія), Кіре Ристевский (Уйпешт), Джеко Зайков (Шарлеруа).

Півзахисники: Аріан Адемі (Динамо Загреб), Бобан Ніколов (Лечче), Еніс Бардхі (Леванте), Еліф Елмас (Наполі), Стефан Спіровский (АЕК), Тихомир Костадінов (Ружомберок), Ферхан Хасані (Партизані), Даніель Аврамовский (Кайсериспор), Марджан Радеский (Академія Пандєва).

Нападники: Горан Пандєв (Дженоа), Александр Трайковский (Мальорка), Іван Тричковский (АЕК), Влатко Стояновский (Шамблі), Дарко Чурлінов (Штутгарт), Мілан Ристовский (Спартак Трнава), Крсте Велкоский (Сараєво).

Україна

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов (Шахтар), Анатолій Трубін (Шахтар).

Захисники: Едуард Соболь (Брюгге), Ілля Забарний (Динамо Київ), Сергій Кривцов (Шахтар), Денис Попов (Динамо Київ), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Віталій Миколенко (Динамо Київ), Олександр Караваєв (Динамо Київ), Микола Матвієнко (Шахтар).

Півзахисники: Сергій Сидорчук (Динамо Київ), Руслан Маліновский (Аталанта), Микола Шапаренко (Динамо Київ), Марлос (Шахтар), Євген Макаренко (Кортрейк), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Віктор Циганков (Динамо Київ), Тарас Степаненко (Шахтар), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зубков (Ференцварош), Георгій Судаков (Шахтар), Роман Безус (Гент).

Нападники: Роман Яремчук (Гент), Артем Бєсєдін (Динамо Київ), Артем Довбик (Дніпро-1).