Лідер збірної Нідерландів пропустить Євро-2020

Захисник Ліверпуля і збірної Нідерландів Вірджіл ван Дейк пропустить чемпіонат Європи.

Про це розповів сам футболіст.

"Чи зіграю я на Євро чи ні? З огляду на те, як все складається, я вирішив що правильним рішенням буде не їхати на Євро і розпочати останній етап відновлення в міжсезоння. Буду концентруватися виключно на старті передсезонної підготовки з клубом, це реалістична мета, буду до неї йти.

Так, я дуже засмучений, що пропущу чемпіонат Європи, але потрібно це прийняти", - сказав ван Дейк.