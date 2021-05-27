Євро 2020: розклад матчів у Групі E

Джерело - Чемпiон.

11 червня стартує чемпіонат Європи з футболу, який відбудеться на полях 11 міст.

Розклад чемпіонату Європи - 2020 з футболу, склад груп, турнірна сітка

У групу E потрапили: Іспанія, Швеція, Польща та Словаччина.

Розклад матчів у групі Е:

14 червня

19:00 Польща - Словаччина (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

22:00 Іспанія - Швеція (Ла-Картуха, Севілья)

18 червня

16:00 Швеція - Словаччина (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

19 червня

22:00 Іспанія - Польща (Ла-Картуха, Севілья)

23 червня

19:00 Словаччина - Іспанія (Ла-Картуха, Севілья)

19:00 Швеція - Польща (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

До 1/8 фіналу автоматично виходять команди, які посіли два перших місця в групах і 4 найкращі команди, які фінішують у квартетах третіми. Переможець групи Е у 1/8 фіналу зіграє проти команди, яка посяде третє місце в групі A, B, C чи D. Друге місце в квартеті Е виходить на другу команду з групи D. Ймовірне третє місце в цій групі потрапить в 1/8 фіналу на переможців групи В або С.