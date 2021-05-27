Євро 2020: розклад матчів у Групі А

Джерело - Чемпiон.

11 червня стартує чемпіонат Європи з футболу, який відбудеться на полях 11 міст.

Розклад чемпіонату Європи - 2020 з футболу, склад груп, турнірна сітка

У групу А потрапили: Італія, Швейцарія, Туреччина і Вельс.

Розклад матчів у групі A

11 червня

22:00. Туреччина - Італія (Олімпіко, Рим)

12 червня

16:00 Вельс - Швейцарія (Олімпійський, Баку)

16 червня

19:00 Туреччина - Вельс (Олімпійський, Баку)

22:00 Італія - Швейцарія (Олімпіко, Рим)

20 червня

19:00 Італія - Вельс (Олімпіко, Рим)

19:00 Швейцарія - Туреччина (Олімпійський, Баку)

До 1/8 фіналу автоматично виходять команди, які посіли два перших місця в групах і 4 найкращі команди, які фінішують у квартетах третіми. Переможець групи А у 1/8 фіналу у Лондоні зіграє проти команди, яка посяде друге місце в групі С. Друге місце в квартеті А виходить на другу команду з групи В. Ймовірне третє місце в цій групі потрапить в 1/8 фіналу на переможців групи В, E або F.