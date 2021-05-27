 Євро 2020: розклад матчів у Групі В | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро 2020: розклад матчів у Групі В

Сьогодні 15:53 484 0
Євро 2020: розклад матчів у Групі В

Джерело - Чемпiон.

11 червня стартує чемпіонат Європи з футболу, який відбудеться на полях 11 міст. 

Розклад чемпіонату Європи - 2020 з футболу, склад груп, турнірна сітка

У групу В потрапили:  Данія, Фінляндія, Бельгія та Росія.

Розклад матчів у групі В:

12 червня

19:00 Данія - Фінляндії

22:00 Бельгія - Росія

16 червня

16:00 Фінляндія - Росія

17 червня

19:00 Данія - Бельгія

21 червня

22:00 Росія - Данія

22:00 Фінляндія - Бельгія

До 1/8 фіналу автоматично виходять команди, які посіли два перших місця в групах і 4 найкращі команди, які фінішують у квартетах третіми. Переможець групи В у 1/8 фіналу зіграє проти команди, яка посяде третє місце в групах D,E чи F. Друге місце у квартеті В виходить на другу команду з групи А. Ймовірне третє місце в цій групі потрапить в 1/8 фіналу на переможців групи E або F. 

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