Євро 2020: розклад матчів у Групі В

Джерело - Чемпiон.
11 червня стартує чемпіонат Європи з футболу, який відбудеться на полях 11 міст.
Розклад чемпіонату Європи - 2020 з футболу, склад груп, турнірна сітка
У групу В потрапили: Данія, Фінляндія, Бельгія та Росія.
Розклад матчів у групі В:
12 червня
19:00 Данія - Фінляндії
22:00 Бельгія - Росія
16 червня
16:00 Фінляндія - Росія
17 червня
19:00 Данія - Бельгія
21 червня
22:00 Росія - Данія
22:00 Фінляндія - Бельгія
До 1/8 фіналу автоматично виходять команди, які посіли два перших місця в групах і 4 найкращі команди, які фінішують у квартетах третіми. Переможець групи В у 1/8 фіналу зіграє проти команди, яка посяде третє місце в групах D,E чи F. Друге місце у квартеті В виходить на другу команду з групи А. Ймовірне третє місце в цій групі потрапить в 1/8 фіналу на переможців групи E або F.