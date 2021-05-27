 Євро 2020: розклад матчів у Групі D | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро 2020: розклад матчів у Групі D

Сьогодні 17:13 508 0
Євро 2020: розклад матчів у Групі D

Джерело - Чемпiон.

11 червня стартує чемпіонат Європи з футболу, який відбудеться на полях 11 міст. 

Розклад чемпіонату Європи - 2020 з футболу, склад груп, турнірна сітка

У групу D потрапили:  Англія, Хорватія, Шотландія та Чехія

Розклад матчів у групі D

13 червня

16:00 Англія - Хорватія (Вемблі, Лондон)

14 червня

16:00 Шотландія - Чехія (Гемпден Парк, Глазго)

18 червня

19:00 Хорватія - Чехія (Гемпден Парк, Глазго)

22:00 Англія - Шотландія (Вемблі, Лондон)

22 червня

22:00 Чехія - Англія (Вемблі, Лондон)

22:00 Хорватія - Шотландія (Гемпден Парк, Глазго)

До 1/8 фіналу автоматично виходять команди, які посіли два перших місця в групах і 4 найкращі команди, які фінішують у квартетах третіми. Переможець групи D у 1/8 фіналу зіграє проти команди, яка посяде друге місце в групі D. Друге місце в квартеті D виходить на другу команду з групи E. Ймовірне третє місце в цій групі потрапить в 1/8 фіналу на переможців групи E або B. 

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