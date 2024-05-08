Арум дав прогноз щодо наступного суперника Ломаченка в разі перемоги над Камбососом

Промоутер Боб Арум, який представляє колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (17-3, 11 КО), вважає, якщо підопічний переможе австралійця Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО), то наступним суперником українця, ймовірно, стане американець Шакур Стівенсон.

Про це спортивний менеджер повідомив у коментарі Sky Sports.

"У мене є інший боєць, Шакур Стівенсон, який теж є чудово оснащеним технічно. Якщо Василь переможе і якщо виграє Шакур, в якого призначено бій на липень, то восени потрібно буде влаштувати поєдинок Ломаченко — Стівенсон.

Усі серйозні фанати боксу будуть із захопленням дивитись об'єднавчий бій двох відмінних "технарів".

Подивімося, що станеться. Камбосос дуже гарний. Нехай навіть він і не народився в Перті, але битиметься в своїй країні, а це щось та й значить. Я з нетерпінням чекаю їхнього бою, у Перті буде аншлаг", — сказав Арум.