Камбосос — про Ломаченка: У нього IQ, як в Ейнштейна боксу

Джерело - BoxingScene.
Колишній абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос (21-2, 10 КО) вважає свого наступного суперника за вакантний титул IBF у легкій вазі, ексчемпіона світу в трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) "Альбертом Ейнштейном боксу", але бажає перемогти завдяки особливій тактиці.
Про це він розповів під час інтерв'ю BoxingScene.
"У 100-відсоткового Ломаченка залишилося багато резервів, але я не вірю, що в нього більше бажання перемогти. Не думаю, що він хоче цього так сильно, як я зараз.
Василь — великий боксер усіх часів та хлопець, якого ми дуже поважаємо. Ми готуємося до найкращої версії Ломаченка. Але коли пролунає гонг, то повага буде вже позаду, й настане час виконувати роботу.
У Ломаченка чудовий IQ, він гарно тримається на ногах, але також любить викидатися вперед. У нас є свої хитрощі в рукаві. Ми почекаємо та побачимо. Я буду готовий адаптуватися, й це буде бій, який запам’ятається", — сказав Камбосос-молодший.
Чемпіонський поєдинок відбудеться в австралійському Перті, вранці 12 травня. Орієнтовний початок о 8:00 за київським часом.
Нагадаємо, австралієць Джордж заявив, що може бути першим, хто нокаутує можливого майбутнього члена Зали слави боксу Василя.
36-річний український боксер вважає, що боксер з Австралії є зручним для нього суперником.
Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом.