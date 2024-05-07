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Камбосос — про Ломаченка: У нього IQ, як в Ейнштейна боксу

Сьогодні 11:40 147 0
Камбосос — про Ломаченка: У нього IQ, як в Ейнштейна боксу
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко

Джерело - BoxingScene.

Колишній абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос (21-2, 10 КО) вважає свого наступного суперника за вакантний титул IBF у легкій вазі, ексчемпіона світу в трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) "Альбертом Ейнштейном боксу", але бажає перемогти завдяки особливій тактиці.

Про це він розповів під час інтерв'ю BoxingScene.

"У 100-відсоткового Ломаченка залишилося багато резервів, але я не вірю, що в нього більше бажання перемогти. Не думаю, що він хоче цього так сильно, як я зараз.

Василь — великий боксер усіх часів та хлопець, якого ми дуже поважаємо. Ми готуємося до найкращої версії Ломаченка. Але коли пролунає гонг, то повага буде вже позаду, й настане час виконувати роботу.

У Ломаченка чудовий IQ, він гарно тримається на ногах, але також любить викидатися вперед. У нас є свої хитрощі в рукаві. Ми почекаємо та побачимо. Я буду готовий адаптуватися, й це буде бій, який запам’ятається", — сказав Камбосос-молодший.

Чемпіонський поєдинок відбудеться в австралійському Перті, вранці 12 травня. Орієнтовний початок о 8:00 за київським часом.

Нагадаємо, австралієць Джордж заявив, що може бути першим, хто нокаутує можливого майбутнього члена Зали слави боксу Василя.

36-річний український боксер вважає, що боксер з Австралії є зручним для нього суперником.

Стало відомо, скільки заробить Ломаченко за бій із Камбососом.

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