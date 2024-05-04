Гарсія: Канело обов'язково спіймає Мунгую

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО) є фаворитом у поєдинку проти земляка Хайме Мунгуї (43-0, 34 KO).

Таку думку висловив американський тренер Роберт Гарсія.

"Я думаю, що Мунгія проведе кілька хороших раундів. Але врешті-решт Канело спіймає його, і, можливо, завдасть йому болю, а може, й зупинить його.

Поки бій триває, я думаю, що це буде боротьба", — сказав Гарсія.