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Гарсія: Канело обов'язково спіймає Мунгую

Сьогодні 17:08 177 0
Гарсія: Канело обов'язково спіймає Мунгую
#Сауль Канело Альварес, #Роберт Гарсія, #Хайме Мунгуя

Джерело - boxingscene.com.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО) є фаворитом у поєдинку проти земляка Хайме Мунгуї (43-0, 34 KO).

Таку думку висловив американський тренер Роберт Гарсія.

"Я думаю, що Мунгія проведе кілька хороших раундів. Але врешті-решт Канело спіймає його, і, можливо, завдасть йому болю, а може, й зупинить його.

Поки бій триває, я думаю, що це буде боротьба", — сказав Гарсія.

Бій відбудеться 5 травня у Лас-Вегасі, США.

Свій останній поєдинок Хайме провів у січні, в якому нокаутував Джона Райдера.

Нагадаємо, Сауль Альварес планував провести бій проти володаря титулу WBC в середньому дивізіоні Джермалла Чарло, однак мексиканець не зміг домовитися з промоутерами. У вересні Канело здобув перемогу над братом-близнюком Чарло - Джермеллом.

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