Гарсія: Канело обов'язково спіймає Мунгую

Джерело - boxingscene.com.
Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО) є фаворитом у поєдинку проти земляка Хайме Мунгуї (43-0, 34 KO).
Таку думку висловив американський тренер Роберт Гарсія.
"Я думаю, що Мунгія проведе кілька хороших раундів. Але врешті-решт Канело спіймає його, і, можливо, завдасть йому болю, а може, й зупинить його.
Поки бій триває, я думаю, що це буде боротьба", — сказав Гарсія.
Бій відбудеться 5 травня у Лас-Вегасі, США.
Свій останній поєдинок Хайме провів у січні, в якому нокаутував Джона Райдера.
Нагадаємо, Сауль Альварес планував провести бій проти володаря титулу WBC в середньому дивізіоні Джермалла Чарло, однак мексиканець не зміг домовитися з промоутерами. У вересні Канело здобув перемогу над братом-близнюком Чарло - Джермеллом.