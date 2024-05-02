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Гарсія — про новий бій з Хейні: Я не дам йому реванш

Сьогодні 12:54 58 0
Гарсія — про новий бій з Хейні: Я не дам йому реванш
#Девін Хейні, #Раян Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 KO) не хоче давати реванш чемпіону WBC в першій середній вазі, земляку Девіну Хейні (31-1, 15 КО).

Про це Гарсія повідомив у X (колишній Twitter).

"Ну, ні! Я не дам йому реванш.

Я побив його легко, впевнено та чесно.

Будь я проклятий, якщо це станеться", – написав боксер.

У команді Девіна вже заявили, що прагнуть реваншу з Раяном. 

Нагадаємо, у Гарсії виявили позитивний результат тесту на заборонену речовину "Остарин" після бою проти Хейні.

Через це перемога Раяна може бути анульована. Зазначається, що зразки сечі були зібрані до бою, але результати стали відомі лише зараз. У Гарсії є 10 днів, щоб подати запит на перевірку його B-проби.

Раніше Раян у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами здолав Хейні. Втім, пояс не перейшов до Гарсії, оскільки напередодні бою він не вклався в ліміт вагиПісля перемоги він анонсував зміну вагової категорії.

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