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Клімас — про Усика: Він точно національний герой України

Сьогодні 00:03 83 0
Клімас — про Усика: Він точно національний герой України
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Егіс Клімас

Джерело - Чемпіон.

Егіс Клімас, менеджер чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО), вважає, що українець національний герой для України.

Про це Клімас розповів порталу October Red.

"Це була його мрія з самого початку, коли він прийшов у професійний бокс — стати абсолютним чемпіоном. А потім він став абсолютом у важкій вазі і у нього з’явилась мрія вдруге стати абсолютом у суперважкій вазі. Тож це для нього багато значить.

Зараз для України це дуже багато значить, і він точно національний герой. Сьогодні в Україні, якщо ви скажете Усик, то усі знають його ім’я. Це дуже багато значить", — сказав Клімас.

Бій Усика та Ф’юрі мав відбутися 17 лютого. Тайсон отримав розсічення під час спарингу в тренувальному таборі. Нова дата проведення поєдинку – 18 травня.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.

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