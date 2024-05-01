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25.04.2024 21:39 397

Красюк назвав секретну зброю Усика перед боєм з Ф'юрі

Сьогодні 20:47 75 0
Красюк назвав секретну зброю Усика перед боєм з Ф'юрі
Фото - Getty Images
#Олександр Красюк, #Олександр Усик, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - skysports.com.

Олександр Красюк, промоутер чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО), вважає, що українець переможе британця Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) завдяки дисципліні.

Про це він повідомив в інтерв’ю Sky Sports. 

"Я можу розповісти вам про секретну зброю Усика, єдина проблема у тому, що це не секрет.

Його зброя – це його розум, серце, досвід та боксерські навички. І головне, чим він відрізняється від Тайсона Ф’юрі – це дисципліна. Це робить Олександра великим, і це його найпотужніша зброя", - сказав Красюк.

Бій Усика та Ф’юрі мав відбутися 17 лютого. Тайсон отримав розсічення під час спарингу в тренувальному таборі. Нова дата проведення поєдинку – 18 травня.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.

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