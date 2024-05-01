Красюк назвав секретну зброю Усика перед боєм з Ф'юрі

Олександр Красюк, промоутер чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО), вважає, що українець переможе британця Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) завдяки дисципліні.

Про це він повідомив в інтерв’ю Sky Sports.

"Я можу розповісти вам про секретну зброю Усика, єдина проблема у тому, що це не секрет.

Його зброя – це його розум, серце, досвід та боксерські навички. І головне, чим він відрізняється від Тайсона Ф’юрі – це дисципліна. Це робить Олександра великим, і це його найпотужніша зброя", - сказав Красюк.