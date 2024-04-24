Гарсія хоче провести бій з Фундорою

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 KO) хоче провести бій проти чемпіона світу за версіями WBO та WBC у першій середній вазі Себастьяна Фундори (21-1-1, 13 КО).

Про це він заявив у Twitter.

"Фундора – за титул у першій середній вазі. Роландо Ромеро. Або Ісаак Круз "це було б важко зробити", – сказав Гарсія.

Fundora for the 154 title



Rollies



Or pitbull “ this one would be hard to make” — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) April 24, 2024

Напередодні Раян у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами здолав чемпіона WBC в першій середній вазі Девіна Хейні. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки напередодні поєдинку він не вклався в ліміт ваги. В команді Хейні вже заявили, що прагнуть реваншу з Раяном.

Після бою він анонсував зміну вагової категорії.

Водночас Фундора виграв бій в австралійця Тіма Цзю (24-1, 17 KO) за чемпіонські пояси WBC та WBO.