Гарсія хоче провести бій з Фундорою

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 KO) хоче провести бій проти чемпіона світу за версіями WBO та WBC у першій середній вазі Себастьяна Фундори (21-1-1, 13 КО).

Про це він заявив у Twitter.

Fundora for the 154 title



Rollies



Or pitbull “ this one would be hard to make”