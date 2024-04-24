Головне
Скандальна перемога Шахтаря та впевнений успіх Динамо: підсумки 25 туру УПЛ
Сьогодні 11:15 536
Збірна Польщі обрала стадіон на матч з Україною
Сьогодні 18:19 73
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас
Сьогодні 17:55 5138
Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля
Сьогодні 11:32 11694 2
Бельгійська тенісистка українського походження розповіла, як Росія зірвала її весілля в Одесі
Сьогодні 10:58 614
Україна зіграє з Китаєм у завершальному контрольному матчі напередодні ЧС
Сьогодні 08:01 326
Рівне зустрінеться з Дніпром у другому матчі фінальної серії Суперліги
Сьогодні 07:34 247
На допомогу Україні Усик витратив понад мільйон доларів
Сьогодні 06:30 1058
Ювентус вийшов до фіналу Кубку Італії
Сьогодні 00:01 399
Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ
Вчора 23:55 9777
Прямі трансляції

Лапін: “Січка” Ф’юрі могла бути зроблена хірургічним шляхом

Сьогодні 17:18 160 0
Лапін: “Січка” Ф’юрі могла бути зроблена хірургічним шляхом
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - Чемпіон.

Спортивний директор "Usyk Team" Сергій Лапін вважає, що чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) міг прикрасити своє розсічення під час спарингу.

Таку думку менеджер Олександра Усика висловив в інтерв'ю Чемпіону. 

"Травма Ф’юрі? Версій було насправді багато. Одна з них — “січка” могла бути зроблена хірургічним шляхом. Але, знову ж таки, доказів цьому немає.

У будь-якому разі, сподіваюсь, Ф'юрі розуміє, що ці ігри йому точно не йдуть на користь. І Олександр Усик — це кінець його кар'єри!", — сказав Лапін.

Бій Усика та Ф’юрі мав відбутися 17 лютого. Тайсон отримав розсічення під час спарингу в тренувальному таборі. Нова дата проведення поєдинку – 18 травня.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів 1252
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас 5138
Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля 11694 2
Рейтинг Р4Р від The Ring: Усик — на 3-й позиції, Хейні залишив топ-10 Рейтинг Р4Р від The Ring: Усик — на 3-й позиції, Хейні залишив топ-10 5684 1
Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ 9777
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги 3501
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 37064 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15523
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 71269
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36943
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30358
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48714 1