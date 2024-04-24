Лапін: “Січка” Ф’юрі могла бути зроблена хірургічним шляхом

Джерело - Чемпіон.

Спортивний директор "Usyk Team" Сергій Лапін вважає, що чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) міг прикрасити своє розсічення під час спарингу.

Таку думку менеджер Олександра Усика висловив в інтерв'ю Чемпіону.

"Травма Ф’юрі? Версій було насправді багато. Одна з них — “січка” могла бути зроблена хірургічним шляхом. Але, знову ж таки, доказів цьому немає. У будь-якому разі, сподіваюсь, Ф'юрі розуміє, що ці ігри йому точно не йдуть на користь. І Олександр Усик — це кінець його кар'єри!", — сказав Лапін.

Бій Усика та Ф’юрі мав відбутися 17 лютого. Тайсон отримав розсічення під час спарингу в тренувальному таборі. Нова дата проведення поєдинку – 18 травня.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.