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Богачук увійшов у рейтинг найкращих боксерів від ESPN

Сьогодні 01:03 150 0
Богачук увійшов у рейтинг найкращих боксерів від ESPN
#Цзю, #Сергій Богачук, #Фундора

Джерело - espn.com.

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (24-1, 23 КО) увійшов в рейтинг від ESPN.

Сергій в останньому своєму поєдинку упевнено переміг Браяна Мендосу (22-4-0, 16 KO) в бою за титул тимчасового чемпіона світу WBC.

Очолив рейтинг Себастьян Фундора після того, як здолав Тимофія Цзю.

Рейтинг першої середньої ваги від ESPN

1(5). Себастьян Фундора
2. Тимофій Цзю
3. Ісраїл Мадримов
4(6). Еріксон Лубін
5(-). Сергій Богачук
6(4). Браян Мендоса
7. Вірджіл Ортіс

Напередодні Богачук отримав пояс тимчасового чемпіона WBC та відвідав українських військових, які проходять реабілітацію в Мексиці. 

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