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Хіменес впевнено переміг Раміреса на вечорі боксу в Нью-Йорку

Сьогодні 08:31 112 0
Хіменес впевнено переміг Раміреса на вечорі боксу в Нью-Йорку
#Давід Хіменес

Джерело - Чемпіон.

Давід Хіменес (14-0, 9 КО) одноголосим рішенням суддів переміг Джона Раміреса (15-2, 11 КО) у бою за пояс Тимчасового чемпіона світу за версією WBA в суперлегкій вазі.

Боксери пройшли всю дистанцію бою. Костариканець перевершував свого суперника протягом усього поєдинку, тому всі три судді віддали перемогу йому — 117-111, 117-111 і 116-112.

Зазначимо, що бій пройшов в андеркарті головного поєдинку вечора боксу в Нью-Йорку, в якому Раян Гарсія здолав Девіна Хейні. Таким чином чемпіонський пояс WBC у першій напівсередній вазі став вакантним.

Раніше українець Сергій Дерев'янченко (15-5-0, 10 KO) переміг американця Вона Александера (18-11-1, 11 KO) за одноголосним рішенням суддів.

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