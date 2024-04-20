Гарсія: Я маю перевагу у вазі над Хейні

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер Раян Гарсія (24-1, 20 КО) готовий до бою проти чемпіона світу за версією WBC Девіна Хейні (31-0, 15 КО), навіть попри провалену церемонію зважування.

Про це він повідомив у Twitter.

"1,5 млн доларів. Я не знаю. Три фунти - це нічого, годі плакати. Я почуваюся чудово і маю перевагу в 3 фунти. Вперед! Переможці роблять те, що мають робити, я все ще кмітливий", - написав Гарсія.

Нагадаємо, на церемонії зважування Гарсія не вклався у ліміт 63,5 кг та показав вагу 64,95 кг. Він не зможе претендувати на чемпіонський пояс навіть у разі перемоги. Водночас вага Хейні скала 63,5 кг.

Раніше Девін закликав Раяна заплатити по 500 тис доларів за кожен фунт зайвої ваги.

Нагадаємо, двобій відбудеться 20 квітня у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні. В андеркарді цього бою битиметься українець Сергій Дерев'янченко.