Хейні: Раян заплатить мені 500 тис за кожен фунт зайвої ваги

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО) відреагував на те, що його суперник Раян Гарсія (24-1, 20 КО) не вклався у ліміт першої напівсередньої ваги.

Про це він повідомив у Twitter.

"Раян на 3 фунти важчий... Він матиме честь сплатити 500 тисяч за кожен фунт зайвої ваги", - написав Хейні.

Нагадаємо, на церемонії зважування Гарсія не вклався у ліміт 63,5 кг та показав вагу 64,95 кг. Водночач вага Хейні скала 63,5 кг.

Ryan honored the 500k per pound.. — Devin Haney (@Realdevinhaney) April 19, 2024

Наразі йдуть переговори між представниками боксерів, однак Раян не зможе претендувати на пояс навіть у разі перемоги. Боксери ще можуть домовитися про якусь проміжну вагу й отримати санкцію WBC. Але враховуючи брак часу, це малоймовірно (Чемпіон).

Двобій відбудеться 20 квітня у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні. В андеркарді цього бою битиметься українець Сергій Дерев'янченко.