Джерело - Queensberry Promotions.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) не розуміє які поради міг дати Володимир Кличко володарю титулів WBA, WBO та IBF Олександру Усику (21-0, 14 КО) у суперважкому дивізіоні.

Про це британський боксер заявив на пресконференції.

"Які поради Усику міг дати Володимир Кличко? Як програти Циганському королю? Всім треба поради. Кличко був дуже хорошим чемпіоном раніше", – сказав Ф’юрі.

Зазначимо, що у листопаді 2015 року Кличко програв британському боксеру за рішенням суддів.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але суперник українця отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг 18 травня.