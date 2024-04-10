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07.04.2024 07:40 906

Ф’юрі: Я зупиню домінацію Усика над британцями

Сьогодні 16:47 125 0
Ф’юрі: Я зупиню домінацію Усика над британцями
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - Queensberry Promotions.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) зможе зупинити домінацію володаря титулі WBA, WBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО) у суперважкому дивізіоні.

Про це британський боксер заявив на пресконференції.

"Усик швидкий, шульга, боксує, переміг двічі Джошуа, Чісору, Дюбуа. Я – єдина людина, яка зупинить його домінацію над британцями.

Бо всі попередні провалилися, тому відправляйте Циганського короля", – сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг 18 травня.

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