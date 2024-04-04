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МОК назвав умови, за яких бокс може потрапити до програми Олімпійських ігор-2028

Сьогодні 13:46 419 0
МОК назвав умови, за яких бокс може потрапити до програми Олімпійських ігор-2028
#CAS (Спортивний арбітражний суд в Лозанні), #МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - Olympics.

Міжнародний олімпійський комітет має отримати нову партнерську міжнародну федерацію боксу, щоб цей вид спорту був представлений на Олімпійських іграх-2028 у Лос-Анджелесі.

Про це йдеться у заяві МОК щодо рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) відхилити апеляцію Міжнародної асоціації боксу (IBA) про позбавлення її визнання.

"Щоб зберегти бокс в олімпійській програмі, МОК потребує визнаної та надійної міжнародної федерації партнера, як і в усіх інших олімпійських видах спорту. Створення такої федерації, яка б поважала умови МОК для визнання, зараз в руках національних федерацій боксу та їхніх національних олімпійських комітетів.

Ці умови включають належне управління, забезпечення конкуренції, прозорість фінансів і рахунків, а також автономію. Кожна національна федерація боксу та кожен НОК, які хочуть, щоб їхні боксери здійснили свої олімпійські мрії та виграли медалі, тепер повинні будуть прийняти необхідні рішення.

Таким чином, НОК і національні федерації боксу тримають майбутнє олімпійського боксу у своїх власних руках, і необхідні дії не можуть бути більш зрозумілими. Наразі бокс не входить до спортивної програми Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі у 2028 році. Щоб виправити це, МОК повинен мати партнерську міжнародну федерацію боксу до початку 2025 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що навесні 2022 року росіянина Умара Кремльова без голосування переобрали головою IBA. Віцепрезидентом Міжнародної асоціації боксу був тогочасний очільник Федерації боксу України Володимир Продивус.

У вересні 2022-го IBA відмовилась проводити перевибори президента, незважаючи на рішення Спортивного арбітражного суду про неправомірне відсторонення ще одного кандидата Бориса ван дер Ворста.

Нагадаємо, у квітні 2023 року, було створено World Boxing - організацію любительського боксу, метою якої є збереження цього виду спорту на Олімпійських іграх.

34-ті Олімпійські ігри в США відбудуться з 14 до 30 липня 2028 року, тоді як 18-та Паралімпіада триватиме з 15 до 27 серпня.

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