Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Дмитро Сосновський вважає винним віцепрезидента ІBA Володимира Продивуса у проблемах українського боксу.

Про це Сосновський розповів у інтерв'ю Чемпіону.

“Я ще раз повторюся, у нас немає команди, бокс уже розвалився давно і зробив це Володимир Продивус, який втік з країни, а зараз приїжджає і хоче щось показати. Він є віцепрезидентом IBA, якою керує Кремльов, який підтримує війну і ледь не з Путіним разом там, а Продивус у нього віцепрезидент”, - розповів тренер.

Нагадаємо, що українська збірна з боксу невдало виступила на першому світовому кваліфікаційному турнірі до Олімпіади 2024.

Зазначимо, ще одна спроба пробитися на Олімпіаду в українських боксерів буде наприкінці травня, коли пройде наступний ліцензійний турнір в Таїланді.