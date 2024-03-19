Головне
Україна зіграє товариський матч проти топзбірної
Сьогодні 11:26 9089
Іван Яремчук: Коли почалася війна, записався в тероборону
Сьогодні 13:20 513
WBC призначила суперника для Богачука на чемпіонський бій
Сьогодні 12:40 3089
Чемпіонський бій Богачука зірвали в останню мить: хронологія подій
Сьогодні 10:20 12317
Боснія і Герцеговина — Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:00 384
Що об'єднує Боснію і Україну: війна, економіка та величезна діаспора
Сьогодні 08:55 892
Кременчук вийшов у фінал чемпіонату України з хокею
Вчора 21:00 7145
Боснія і Герцеговина - Україна: анонс і прогноз матчу півфіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024
Вчора 20:38 1687
Не Бускетс, але й не Тимощук: хто замінить Степаненка в матчі Боснія і Герцеговина - Україна
Вчора 18:43 1439
Колосальне домінування: підсумки виступу Іги Швьонтек в Індіан-Веллсі-2024
Вчора 14:57 858
Прямі трансляції

Російські боксери відмовилися брати участь у відборі на Олімпіаду-2024

Сьогодні 16:28 191 0
Російські боксери відмовилися брати участь у відборі на Олімпіаду-2024

Джерело - Tribuna.com.

Російські боксери не бажають брати участь у кваліфікаційному відборі на Олімпіаду-2024 у Парижі.

Про це повідомила генсек Федерації боксу Росії Тетяна Кирієнко.

"Боксери ніколи не поїдуть на змагання у нейтральному статусі, оскільки не зможуть зрадити свою батьківщину", - заявила Кирієнко.

Нагадаємо, що росіяни та білоруси виступають під своїми національними прапорами тільки на турнірах Міжнародної боксерської асоціації (IBA), яку очолює російський функціонер Умар Кремльов.

Нагадаємо, довкола Олімпійських ігор у Франції, які відбудуться із 26 липня по 11 серпня, розгорівся расистський скандал.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, хто буде титульним спонсором УПЛ наступні 3 роки Стало відомо, хто буде титульним спонсором УПЛ наступні 3 роки 20931
Кременчук вийшов у фінал чемпіонату України з хокею Кременчук вийшов у фінал чемпіонату України з хокею 7145
Україна зіграє товариський матч проти топзбірної Україна зіграє товариський матч проти топзбірної 9089
У Маямі загинув хлопець другої ракетки світу У Маямі загинув хлопець другої ракетки світу 5298 2
Міжнародний олімпійський комітет закликав спортсменів не брати участь в Іграх дружби в Росії Міжнародний олімпійський комітет закликав спортсменів не брати участь в Іграх дружби в Росії 7958 1
Чемпіонський бій Богачука зірвали в останню мить: хронологія подій Чемпіонський бій Богачука зірвали в останню мить: хронологія подій 12317
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 105109
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 320051
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16200 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 106120
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 96787
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 91361