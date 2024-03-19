Російські боксери відмовилися брати участь у відборі на Олімпіаду-2024

Джерело - Tribuna.com.
Російські боксери не бажають брати участь у кваліфікаційному відборі на Олімпіаду-2024 у Парижі.
Про це повідомила генсек Федерації боксу Росії Тетяна Кирієнко.
"Боксери ніколи не поїдуть на змагання у нейтральному статусі, оскільки не зможуть зрадити свою батьківщину", - заявила Кирієнко.
Нагадаємо, що росіяни та білоруси виступають під своїми національними прапорами тільки на турнірах Міжнародної боксерської асоціації (IBA), яку очолює російський функціонер Умар Кремльов.
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Нагадаємо, довкола Олімпійських ігор у Франції, які відбудуться із 26 липня по 11 серпня, розгорівся расистський скандал.