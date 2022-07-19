Визначилась дата літніх Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі

США вдев'яте прийматимуть Олімпійські ігри

Організатори літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор-2028 у американському Лос-Анджелесі оголосили дати проведення турніру.

Про це повідомляє пресслужба Ігор/

34-ті Олімпійські ігри в США відбудуться з 14 до 30 липня 2028 року, тоді як 18-та Паралімпіада триватиме з 15 до 27 серпня.

Церемонія відкриття відбудеться одночасно в Лос-Анджелес Меморіал Колізеумі, який у минулому приймав Ігри 1932 і 1984 років, та на стадіоні SoFi.

США прийматимуть Олімпіаду й Паралімпіаду вдев'яте в історії й уперше з 2002 року, коли в Солт-Лейк-Сіті відбулися зимові Ігри. Літні ж не проходили у Штатах з Атланти-1996 та загалом повернуться до цієї країни вп'яте.

Саме Лос-Анджелес стане господарем Ігор утретє: після 1932 і 1984 років. Крім нього, тричі Олімпіаду давали лише двом містам: Парижу й Лондону.