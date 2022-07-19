Головне
Магучіх та Геращенко позмагаються за медалі ЧС-2022: розклад виступів українців на 19 липня
Сьогодні 20:07 2550
Рейзлін виборов бронзу чемпіонату світу з фехтування
Сьогодні 20:13 268
Динамо - Фенербахче - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів
Сьогодні 19:13 1728
Сьогодні Віталій Кличко веде киян до перемоги над російською ордою, а в далекому 2003 - програв свій найкращий бій в ринзі
Сьогодні 18:41 4925
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті
Сьогодні 13:33 10477
Дніпро-1: Йовичевич проявив себе, як справжній кріт
Сьогодні 11:14 880
Динамо - Фенербахче: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:56 2149
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Сьогодні 08:39 16199
Проценко виборов бронзову медаль чемпіонату світу в стрибках у висоту
Сьогодні 05:55 2243
Бех-Романчук провалилася в фіналі потрійного стрибка, Рохас стала чемпіонкою світу
Сьогодні 05:35 4720
Прямі трансляції

Визначилась дата літніх Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі

Сьогодні 22:44 173 0
США вдев'яте прийматимуть Олімпійські ігри
Визначилась дата літніх Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі
#Олімпіада

Джерело - suspilne.media.

Організатори літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор-2028 у американському Лос-Анджелесі оголосили дати проведення турніру.

Про це повідомляє пресслужба Ігор/

34-ті Олімпійські ігри в США відбудуться з 14 до 30 липня 2028 року, тоді як 18-та Паралімпіада триватиме з 15 до 27 серпня.

Церемонія відкриття відбудеться одночасно в Лос-Анджелес Меморіал Колізеумі, який у минулому приймав Ігри 1932 і 1984 років, та на стадіоні SoFi.

США прийматимуть Олімпіаду й Паралімпіаду вдев'яте в історії й уперше з 2002 року, коли в Солт-Лейк-Сіті відбулися зимові Ігри. Літні ж не проходили у Штатах з Атланти-1996 та загалом повернуться до цієї країни вп'яте.

Саме Лос-Анджелес стане господарем Ігор утретє: після 1932 і 1984 років. Крім нього, тричі Олімпіаду давали лише двом містам: Парижу й Лондону.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 10477
Легендарному Віталію Кличку - 51!Найкращі нокаути українського чемпіона Легендарному Віталію Кличку - 51!Найкращі нокаути українського чемпіона 10670
Setanta Sports Ukraine - онлайн-трансляція - LIVE Setanta Sports Ukraine - онлайн-трансляція - LIVE 160541
Сьогодні Віталій Кличко веде киян до перемоги над російською ордою, а в далекому 2003 - програв свій найкращий бій в ринзі Сьогодні Віталій Кличко веде киян до перемоги над російською ордою, а в далекому 2003 - програв свій найкращий бій в ринзі 4925
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати 16199
Кварцяному - 69! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО Кварцяному - 69! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО 6420
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 29792 2
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 8212
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 68958 5
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 13187
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 13151
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 5125 1