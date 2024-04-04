Головне
Російський боєць ММА: Буду захищати Україну в складі американських морських котиків
Сьогодні 11:29 653
Брикіна здобула бронзу на Юніорському чемпіонаті світу в Італії
Сьогодні 15:13 104
МОК назвав умови, за яких бокс може потрапити до програми Олімпійських ігор-2028
Сьогодні 13:46 180
Дзюдоїстка, яка пішла до ЗСУ в 18 років, слідом за батьком: Моє дитинство — тут
Сьогодні 11:57 280
Відоме місце України в оновленому рейтингу ФІФА
Сьогодні 11:39 638
Серед кримських колаборантів немає кандидатів виступати на Олімпіаді-2024, але Аксьонов робить із цього "перемогу"
Сьогодні 11:01 416
Стало відомо, коли зіграє Світоліна на турнірі в Чарльстоні у перенесеному через дощ матчі
Сьогодні 10:19 374
Геть із килима: МОК не допустив олімпійського чемпіона з Росії, який підтримує Путіна, до відбору на Олімпіаду-2024
Сьогодні 08:32 8862
Калініна впевнено перемогла Возняцкі в другому колі турніру WTA 500 у Чарльстоні
Сьогодні 07:09 824
Арсенал із Зінченком переміг Лутон і очолив турнірну таблицю: результати матчів 31 туру АПЛ
Сьогодні 00:12 9365
Прямі трансляції

МОК назвав умови, за яких бокс може потрапити до програми Олімпійських ігор-2028

Сьогодні 13:46 180 0
МОК назвав умови, за яких бокс може потрапити до програми Олімпійських ігор-2028
#CAS (Спортивний арбітражний суд в Лозанні), #МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - Olympics.

Міжнародний олімпійський комітет має отримати нову партнерську міжнародну федерацію боксу, щоб цей вид спорту був представлений на Олімпійських іграх-2028 у Лос-Анджелесі.

Про це йдеться у заяві МОК щодо рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) відхилити апеляцію Міжнародної асоціації боксу (IBA) про позбавлення її визнання.

"Щоб зберегти бокс в олімпійській програмі, МОК потребує визнаної та надійної міжнародної федерації партнера, як і в усіх інших олімпійських видах спорту. Створення такої федерації, яка б поважала умови МОК для визнання, зараз в руках національних федерацій боксу та їхніх національних олімпійських комітетів.

Ці умови включають належне управління, забезпечення конкуренції, прозорість фінансів і рахунків, а також автономію. Кожна національна федерація боксу та кожен НОК, які хочуть, щоб їхні боксери здійснили свої олімпійські мрії та виграли медалі, тепер повинні будуть прийняти необхідні рішення.

Таким чином, НОК і національні федерації боксу тримають майбутнє олімпійського боксу у своїх власних руках, і необхідні дії не можуть бути більш зрозумілими. Наразі бокс не входить до спортивної програми Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі у 2028 році. Щоб виправити це, МОК повинен мати партнерську міжнародну федерацію боксу до початку 2025 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року, було створено World Boxing - організацію любительського боксу, метою якої є збереження цього виду спорту на Олімпійських іграх.

Зазначимо, що 34-ті Олімпійські ігри в США відбудуться з 14 до 30 липня 2028 року, тоді як 18-та Паралімпіада триватиме з 15 до 27 серпня.

Коментарі ()
Популярне зараз
Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні 15570 3
Англійський клуб розхвалив українського захисника після переможного матчу Англійський клуб розхвалив українського захисника після переможного матчу 24281 1
Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024 Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024 12417
Геть із килима: МОК не допустив олімпійського чемпіона з Росії, який підтримує Путіна, до відбору на Олімпіаду-2024 Геть із килима: МОК не допустив олімпійського чемпіона з Росії, який підтримує Путіна, до відбору на Олімпіаду-2024 8862
Арсенал із Зінченком переміг Лутон і очолив турнірну таблицю: результати матчів 31 туру АПЛ Арсенал із Зінченком переміг Лутон і очолив турнірну таблицю: результати матчів 31 туру АПЛ 9365
Шахтар розгромив Чорноморець на шляху в фінал Кубку України Шахтар розгромив Чорноморець на шляху в фінал Кубку України 8717
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38155
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10934 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 359376
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 137599 2
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13746
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15204