Сіренко: Вже найближчим часом хочу знову повернутися до рингу

Джерело - Чемпіон.

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (20-0, 17 КО) вважає, що після власного першого поєдинку з 2021 року треба взяти невелику паузу, але потім повернутися до підготовки та виступати на ринзі.

Про це він розповів під час інтерв'ю для LuckyPunch.

"Дуже засумував за поєдинками та максимально щасливий повернутися. Стосовно бою можу сказати, що був дуже незручний суперник, тяжко було боксувати з таким. Зробили свої висновки та рухаємось далі, хочу знову повернутися до рингу вже найближчим часом. У нашому випадку зустрічаються різні суперники, до всього потрібно бути готовим. Кожен бій це певний досвід для мене, тому сприймаю це все з позитивної сторони. Відчуття змагальної атмосфери та емоції це те, що не можна отримати в спарингах або тренуваннях. І це те, що дуже сильно було необхідно для мене для повноцінного повернення. На щастя обійшлось без травм. Я візьму маленький відпочинок та повернуся до тренувань, хочу щоби цей рік був максимально насичений. Планувати щось важко, однак від себе буду робити все залежне щоби боксувати постійно. На арешт свого суперника минулого місяця відреагував дуже спокійно, бо за короткий період, який я проживаю в Америці, мене такі випадки вже не дивують. Неприємно, звичайно, але в таких випадках від мене нічого не залежить", — сказав боксер.

Зазначимо, Сіренко продовжив власну безпрограшну серію, здобувши 17 перемогу нокаутом із 20 загалом.

Нагадаємо, спочатку бій мав відбутися 5 березня, однак його скасували через арешт американця.

Раніше ми повідомляли, що Сіренко відмовився від поєдинку з росіянином за солідний гонорар.