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Сіренко нокаутом переміг Гейла

Сьогодні 07:19 163 0
Сіренко нокаутом переміг Гейла
#Владислав Сіренко

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковик Владислав Сіренко (19-0, 16 KO) у проміжному бою впевнено здолав американеця Деон Ронні Гейл (5-17-1, 4 КО).

Поєдинок завершився достроковою перемогою українця в 3 раунді. Сіренко наніс серію потужних ударів, після яких Гейл не зміг продовжити бій.

Отже, Сіренко продовжив свою безпрограшну серію, здобувши свою 17 перемогу нокаутом та 20 загалом.

Нагадаємо, що спочатку бій між українцем та британцем мав відбутися 5 березня, однак його скасували через арешт американця.

Раніше ми повідомляли, що Сіренко відмовився від поєдинку з росіянином за солідний гонорар.

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