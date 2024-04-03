Сіренко нокаутом переміг Гейла

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковик Владислав Сіренко (19-0, 16 KO) у проміжному бою впевнено здолав американеця Деон Ронні Гейл (5-17-1, 4 КО).

Поєдинок завершився достроковою перемогою українця в 3 раунді. Сіренко наніс серію потужних ударів, після яких Гейл не зміг продовжити бій.

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Tuesday 2, April 2024

Texas Troubadour Theatre, Nashville, Tennessee, USA

promoter Jimmy Adams



Vladyslav Sirenko 19 0 0

🆚

Deon Ronny Hale 5 17 1

heavyweight



Sirenko by 3rd round KO, Watch LIVE Here:https://t.co/PiPdkygtUV pic.twitter.com/fla3D7lcIR — The13thRound Boxing Boxeo Boxen Boxe Boks TTR (@GifsBoxing) April 3, 2024

Отже, Сіренко продовжив свою безпрограшну серію, здобувши свою 17 перемогу нокаутом та 20 загалом.

Нагадаємо, що спочатку бій між українцем та британцем мав відбутися 5 березня, однак його скасували через арешт американця.

Раніше ми повідомляли, що Сіренко відмовився від поєдинку з росіянином за солідний гонорар.