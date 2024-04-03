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Опозиція була слабкою: Сіренко прокоментував бій-повернення

Сьогодні 14:05 98 0
Опозиція була слабкою: Сіренко прокоментував бій-повернення
#Владислав Сіренко

Джерело - Tribuna.com.

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (20-0, 17 КО) погоджується з думкою про те, що у своєму першому поєдинку з 2021 року зустрівся з доволі слабким суперником. 

Свій бій-повернення 29-річний надважковаговий прокоментував в інтерв’ю Tribuna.com. 

"План на бій був вийти відчути ринг, атмосферу та передзмагальний мандраж. Не стояло задач виходити та прибивати суперника з перших секунд. Це дійсно так - опозиція була слабкою.

Я також хотів би боксувати в якісніших боях. Але зараз така опозиція — це те, що мені необхідно для повернення після такої довгої паузи. Мені потрібно було перевірити, як я відчуваю себе в ринзі і над чим мені потрібно попрацювати", — сказав Сіренко. 

Суперником Владислава був американець Деон Ронні Гейл (5-18-1, 4 КО). Вже у 3 раунді Сіренко завдав серію потужних ударів, після яких опонент не зміг продовжити бій. 

Нагадаємо, поєдинок мав відбутися ще на початку березня, але бій довелося перенести через арешт Гейла

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