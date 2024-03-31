Богачук - після перемоги над Мендосою: Мені потрібен титул, я хочу бути чемпіоном світу

Джерело - Чемпіон.

Тимчасовий чемпіон світу у напівсередній вазі (69,8 кг) за версією WBC Сергій Богачук (24-1-0, 23 КО) має намір провести бій за постійний титул.

Про це українець розповів у флешінтерв’ю після перемоги над Браяном Мендосою (22-4-0, 16 KO).

"Ця перемога для моєї країни, для України, цим успіхом я хочу мотивувати наших людей на перемогу. Тримайтеся, ми обов'язково переможемо. Підтримуйте мене, я буду старатися мотивувати вас, українці - це незламні люди.

12 раундів? Я почуваюся чудово, можу провести ще 12, легко. Я почувався добре, був добре підготовлений до цього бою, я знав, що цей поєдинок дуже важливий для моєї кар'єри, можливо, це мій найкращий бій у професійній кар'єрі, і тепер я - щасливий, я - чемпіон. І наступний Фундора або Цзю, хто переможе, я хочу чемпіона, я хочу найкращого. Я готовий здобути постійний титул чемпіона світу.

Це найкращий бій у моїй кар'єрі тому, що Мендоса хороший боєць, він має великий досвід та чудову професійну кар'єру. Я хочу ще сильніших бійців, давайте. Чи відчув удар в 11 раунді? Непогано, не скажу, що це дуже хороший аперкот. Мені потрібен титул, я хочу бути чемпіоном світу, абсолютним чемпіоном. Наступний бій? Давайте з найкращим"