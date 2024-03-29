Богачук: Не зрозуміло, коли я отримаю такий шанс наступного разу

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Сергій Богачук (23-1, 23 KO) вважає, що перемога над Брайаном Мендозою (22-3, 16 KO) може стати переломним моментом в його кар'єрі.

Про це спортсмен заявив у ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

"Перемога відкриває шлях до виходу на новий рівень? Так, це може стати проривом і в фінансовому, і в спортивному плані. Не буде перебільшенням стверджувати, що від цього бою залежить моє подальше життя. Адже не зрозуміло, коли я отримаю такий шанс наступного разу. І чи отримаю взагалі", - сказав Богачук

Нагадаємо, що бій Богачука та Мендози відбудеться 30 березня, на кону буде титул тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі. Трансляція буде доступна на YouTube-каналі Premier Boxing Champions.

Раніше WBC скасувала бій між українським боксером та Себастьяном Фундорою за титул у першій середній вазі, а потім призначила поєдинки Фундора - Тім Цзю та Богачук - Браян Мендоса на один і той же вечір боксу.