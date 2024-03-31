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Фундора у кривавому чемпіонському бої переміг Цзю

Американець завоював пояси WBC і WBO
Сьогодні 08:02 313 0
Фундора у кривавому чемпіонському бої переміг Цзю
Фото - PBC
#Сергій Богачук

Джерело - Чемпіон.

У головній події вечора боксу американець Себастьян Фундора (21-1-1) виграв у австралійця Тіма Цзю (24-1, 17 KO) у першій середній вазі за чемпіонські пояси WBC та WBO. Боксер із Австралії в одному з ранніх раундів  отримав сильне розсічення голови через випадковий удар ліктем суперника в клінчі. 

Розділеним рішення суддів (два проти одного) Фундора став чемпіоном світу WBC та WBO. Це перша поразка Тіма Цзю в кар'єрі.

У ніч з 30 на 31 березня у Лас-Вегасі пройшов великий вечір боксу. В андеркарді українець Сергій Богачук (24-1-0, 23 КО) знищив Браяна Мендосу (22-4-0, 16 KO) зі США у бою за титул чемпіона світу WBC у напівсередній вазі (69,8 кг).

Переможець може стати наступним суперником Фундори у поєдинку за чемпіонські пояси.

Але відразу після бою Фундора заявив, що готовий до поєдинку з американцем Ерролом Спенсом, який у липні втратив свої титули у поєдинку з іменитим Теренсом Кроуфордом.

Раніше ми повідомляли, що WBC скасувала бій між українським боксером і Себастьяном Фундорою за титул у першій середній вазі, а потім призначила поєдинки Фундора - Тім Цзю та Богачук - Мендоса на один і той же вечір боксу. 

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