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Богачук дав прогнози на чемпіонські бої Берінчика, Усика, Ломаченка та Гвоздика

Сьогодні 13:45 158 0
Богачук дав прогнози на чемпіонські бої Берінчика, Усика, Ломаченка та Гвоздика
Фото: Getty Images
#Василь Ломаченко, #Мендоса, #Олександр Усик, #Денис Берінчик, #Олександр Гвоздик, #Сергій Богачук, #Давид Бенавідес, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Сергій Богачук (23-1, 23 KO) вважає, що Олександр Усик (21-0, 14 КО), Василь Ломаченко (17-3, 11 КО), Денис Берінчик (18-0, 9 КО) та Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) зможуть перемогти у своїх майбутніх поєдинках.

Про це він розповів у інтерв'ю Чемпіону.

"Найважче всіх буде Берінчику. Це його перший виїзний чемпіонський бій у США. Тут зовсім інший час, клімат. Денису потрібно буде відбоксувати 12 раундів з якісним суперником. Боксерський вечір буде організовувати компанія його опонента. Потрібно акліматизуватися, знайти правильних спаринг-партнерів. Але, думаю, Берінчик це витримає. Сподіваюсь, виграє бій і чемпіонський титул. 

У Ломаченка великий досвід. Він переможе. Усик також виграє. Тайсону Ф’юрі час іти на пенсію. Він уже засидівся. Для Усика це найважливіший бій у житті, до якого він йшов увесь час. Думаю, він переграє британця. А може засипле його ударами й нокаутує, як було з іще одним британцем Тоні Белью в Манчестері 5 років тому.

У Гвоздика буде дуже цікавий бій. Бенавідеса пам’ятаю, ще коли він приїжджав на спаринги до Головкіна. Тоді американець був молодий, трохи сируватий. Зараз став набагато досвідченішим. Олександру доведеться скласти важкий екзамен. Але в боксі ти виглядаєш у рингу настільки добре, наскільки тобі дозволяє суперник. Гвоздик може переграти Бенавідеса", - сказав Богачук.

Нагадаємо, що Богачук мав боксувати з Фундорою. Втім, через травму Кіта Турмана все змінилося - Себастьян боксуватиме з Цзю за пояси чемпіона WBO та WBC у першій середній вазі, а український боксер отримав бій проти Браяна Мендоси (22-2, 16 KO) за титул тимчасового чемпіона WBC. Обидва поєдинки відбудуться 30 березня в Лас-Вегасі. 

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