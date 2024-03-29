Богачук: Бій проти Мендоси - це великий поєдинок у моїй кар’єрі

Український боксер Сергій Богачук (23-1, 23 KO) готовий до бою проти американця Браяна Мендоси (22-3, 16 КО).

Про це повідомив боєць на пресконференції перед поєдинком.

"Я збираюся показати своїм фанатам і всьому світу чудовий бій. Браян – хороший боєць з чудовим досвідом. Це великий поєдинок у моїй кар’єрі. Я зосереджений лише на ньому За останні роки я набув великого досвіду. Я готовий на 100%. Тепер я розумніший боєць і готовий до всіх великих боїв.У суботу маю намір показати все, на що я здатний. Мій час наближається. Це буде чудовий бій", - сказав Богачук.

Поєдинок призначений на 30 березня, на кону буде титул тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі. Трансляція буде доступна на YouTube-каналі Premier Boxing Champions.

Раніше WBC скасувала бій між Сергієм Богачуком та Себастьяном Фундорою за титул у першій середній вазі, а потім призначила поєдинки Фундора - Тім Цзю та Богачук - Браян Мендоса на один і той же вечір боксу.

З повною хронологією подій можна ознайомитися за цим посиланням.