Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя

30 березня в Лас-Вегасі Сергій проведе поєдинок за звання тимчасового чемпіона світу WBC.

Джерело - Чемпіон.

Протягом 2,5 місяців відразу 5 українських боксерів проведуть чемпіонські бої. Першим серед українців у ринг вийде 28-річний Сергій Богачук, який 30 березня в Лас-Вегасі проведе поєдинок з 30-річним американцем Браяном Мендосою.

На кону бою - титул тимчасового чемпіона WBC (Всесвітня боксерська рада) у першій середній вазі (до 69,9 кг). Спочатку Сергій повинен був вийти в ринг проти 26-річного американця Себастьяна Фундори. Але через травму суперника в головному бої цього вечора Себастьяна “переставили” в main event, де він буде протистояти австралійцю Тіму Цзю. А Богачуку оперативно знайшли нового суперника - досвідченого Мендосу. Цікаво, що Мендоса провів бій із Фундорою минулого року й нокаутував Себастьяна в 7 раунді.

Напередодні поєдинку з Богачуком поспілкувався "Чемпіон", якому уродженець Вінниці розповів про боксерський бізнес, підготовку до бою та підтримку ЗСУ, де зараз воює його старший брат.

— Сергію, як сприйняли зміну суперника за 12 днів до бою?

— Моє завдання не змінилося - потрібно виходити в ринг та перемагати. Мендоса - незручний боксер і мені доведеться скласти серйозний екзамен. Але я мріяв саме про такі виклики. Звісно, Фундора і Мендоса - дуже різні за габаритами бійці. Із Себастьяном я багато спарингував протягом 2017-2019 років. У нас були цікаві заруби. Зазвичай спаринги тривали по 6-8 раундів. Сумарно провели, мабуть, близько 150 раундів. Вважаю, я виглядав на них більш переконливим - нав’язував Себастьяну дистанцію. Він, зі свого боку, починав “рубатися”.

— На фото з цих спарингів ви зі своїми 183 см виглядаєте школярем на фоні майже двометрового Фундори.

— Коли я його вперше побачив, подумав, що цей дивак робить у боксі. Себастьян виглядав “чахликом”. Зріст у нього 197 кг. Вагу він майже не ганяє - дуже високий і дуже худий. Перед першим виходом у ринг думав, що швидко зламаю його. Але коли почався спаринг, дивлюся, він трохи гнеться, але не ламається. І ще завдяки великій перевазі в розмаху рук (203 см у Фундори, 185 см - у Богачука - прим. М.Р.) агресивно відповідає. Для мене це було шоком. Спочатку не міг зрозуміти, як Себастьян може так бити. Потім побачив, що він правильно користується своєю перевагою, чудово “докручує” плечем. Дуже добре працює і на середній, і на ближній дистанціях. Тепер я готуюсь до бою з Мендосою, але не виключаю, що в майбутньому все ж таки вийду в ринг проти Фундори.

— У братів Кличків була традиційна підготовка до чемпіонських боїв. Заїзд у тренувальний табір за 6 тижнів до бою, 3 тижні спарингів. Як ви готувалися до чемпіонського бою?

— У мене трохи по-іншому. Я тренуюсь постійно. Не роблю пауз. За два місяці до бою починаю працювати більш інтенсивно. Більше спарингую. Маю більше цікавих та якісних спаринг-партнерів. За наш бій я дізнався ще у вересні минулого року. Спочатку було заплановано провести його в листопаді в андеркарті бою Бенавідеса, з яким в червні буде зустрічатися Олександр Гвоздик. Потім бій перенесли. В січні оголосили, що на кону поєдинку буде титул чемпіона WBC. За 12 днів до бою змінили суперника і титул - буде боксуватися за пояс тимчасового чемпіона.

70 доларів за бій

— Сергію, ви зізнавалися, що за свій дебютний бій на професійному рингу отримали 70 доларів. Маєте уяву, які гонорари заробляють лідери вашого дивізіону американець Чарло та австралієць Цзю, який проведе бій із Фундорою у вашому шоу?

— Боксерський бізнес - цікава річ. Тут є певна варіативність. Наприклад, промоутер може заплатити за чемпіонський бій 50–100 тисяч доларів. Але якщо у боксера є прямий контракт із телеканалом, він може заробити й 300 тисяч доларів за поєдинок. А такі зірки боксу, як казах Геннадій Головкін, з яким довгий час працював мій промоутер Том Лофлер, заробляють мільйони доларів. З 2012 по 2018 рік у Головкіна був контракт з американським телеканалом НВО. А коли телеканал вирішив не продовжувати транслювати бокс, Геннадій отримав три пропозиції він основних гравців на американському ринку - платформи DAZN, ESPN та Premier Boxing Champions. І як вільний агент вже вибирав найкращий для себе варіант. Головні зірки боксу проводять бої у форматі pay-per-view. Тобто, фани боксу повинні сплатити, щоб подивитися пряму трансляцію. В цьому випадку гонорар буде залежати від того, скільки фанів придбали трансляцію. У 2019 році Геннадій підписав контракт на 2 бої з DAZN. Згідно з умовами, його мінімальний гонорар за поєдинок мав бути не менший за 10 мільйонів доларів. Але, якщо трансляцію придбали сотні тисяч фанів, Головкін заробляв набагато більше, адже мав відсоток від продажу pay-per-view. Плюс у нього були потужні рекламні контракти. Наприклад, відомий світовий елітний алкогольний бренд сплачував йому близько мільйона доларів на рік за те, що Головкін був його амбасадором. Що стосується лідерів нашого дивізіону, то вони, за чутками, у своїх останніх боях заробляли гонорари до 500 тисяч доларів.

— Перемога над Мендосою відкриває вам шлях до виходу на новий рівень - не тільки спортивний, але і фінансовий?

— Так, це може стати проривом і в фінансовому, і в спортивному плані. Не буде перебільшенням стверджувати, що від цього бою залежить моє подальше життя. Адже не зрозуміло, коли я отримаю такий шанс наступного разу. І чи отримаю взагалі.

— Вашого промоутера Тома Лофлера часто-густо бачив у Німеччині на боях братів Кличків - Том очолював американський офіс промоутерської компанії К2. На пресконференціях американець сидів з краю і ніхто з журналістів роками не ставив йому питань. Що можете розповісти про Тома? Скільки у нього зараз боксерів на контракті?

— Близько 15. З українців я єдиний. Том - людина конкретна. Більше слухає, ніж говорить. Але коли щось говорить, все по справі. Розкручує свою компанію. Бачу позитивні зрушення.

Старший брат - в ЗСУ

— Ви зараз мешкаєте в Лос-Анджелесі?

— Так, з Іриною живемо в будинку разом з українцями. Знімаємо поверх. Дружина вагітна, в кінці квітня - на початку травня чекаємо поповнення в родині. Хочу, щоб у нас було мінімум двоє дітей. Якщо зможу гідно забезпечувати сім’ю, то і більше. Я ріс у багатодітній родині - разом із двома братами.

— З Іриною давно разом?

— Познайомилися перед війною. Дружина працювала в шоубізнес, співала в місцевому вінницькому гурті. В репертуарі були й англійські пісні, тож англійську знає краще за мене. Якийсь час ми ходили тут на курси англійської, але з моїм тренувальним графіком я не встигав відновлюватися, тож із курсами поки взяли паузу.

— В Україні вже понад два роки триває повномасштабна війна. Багато наших спортсменів користуються можливістю видати важливі для України меседжі великій аудиторії фанів спорту під час своїх перемог. Можливо, і ви щось придумаєте під час бою з Мендосою?

— Під час війни я провів тільки три бої. Тому вважаю, що меседжі від мене повинні йти не тільки під час поєдинків. Я маю нагадувати американським журналістам та фанам боксу про війну постійно. Весь час. Навіть, коли мене про це не запитують, переводжу розмову і торкаюсь цієї болючої теми. Наприклад, коли чую питання про мотивацію, кажу, що понад усе мене мотивують наші рідні ЗСУ. Рідні - це не перебільшення. Мій старший брат зараз у ЗСУ. Пішов воювати на другий день війни. У дружини військові батько і брат. На фронті купа наших друзів. Про те, що там відбувається, знаю з особистих розмов із нашими близькими. Для нас із дружиною дуже чутлива тема. Американським журналістам завжди кажу, що українці - сильна та незламна нація. І стараюся підтверджувати цю тезу своїми виступами в рингу. Паралельно допомагаємо нашим військовим, чим можемо. І інформаційно, і фінансово.

— Якби доля війни вирішувалась на ринзі й треба було б провести 5 боксерських поєдинків, стінка на стінку. Чи погодились б вийти в ринг та кого б з українців взяли в партнери?

— Якби це щось змінило, погодився провести 100 поєдинків. Взяв би наших перевірених пацанів - Усика, Берінчика. Хто дійсно топить за Україну. Ломаченко? Його до нашої команди не брав би. Є кращі варіанти. Не розумію його позиції.

— Українці протягом 2,5 місяців проведуть 5 чемпіонських поєдинків. Ви розпочнете цю серію, яку продовжать Усик, Берінчик, Ломаченко та Гвоздик. Які шанси в наших хлопців у чемпіонських боях?

— Найважче всіх буде Берінчику. Це його перший виїзний чемпіонський бій у США. Тут зовсім інший час, клімат. Денису потрібно буде відбоксувати 12 раундів з якісним суперником. Боксерський вечір буде організовувати компанія його опонента. Потрібно акліматизуватися, знайти правильних спаринг-партнерів. Але, думаю, Берінчик це витримає. Сподіваюсь, виграє бій і чемпіонський титул.

У Ломаченка великий досвід. Він переможе. Усик також виграє. Тайсону Ф’юрі час іти на пенсію. Він уже засидівся. Для Усика це найважливіший бій у житті, до якого він йшов увесь час. Думаю, він переграє британця. А може засипле його ударами й нокаутує, як було з іще одним британцем Тоні Белью в Манчестері 5 років тому.

У Гвоздика буде дуже цікавий бій. Бенавідеса пам’ятаю, ще коли він приїжджав на спаринги до Головкіна. Тоді американець був молодий, трохи сируватий. Зараз став набагато досвідченішим. Олександру доведеться скласти важкий екзамен. Але в боксі ти виглядаєш у рингу настільки добре, наскільки тобі дозволяє суперник. Гвоздик може переграти Бенавідеса. Ми, до речі, часто-густо обговорюємо боксерські поєдинки з дружиною. Вона глибоко в темі.

Максим Розенко, Чемпіон

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