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Белью: Ф'юрі знає масштаб бою з Усиком та підготується відповідним чином

Сьогодні 12:40 69 0
Белью: Ф'юрі знає масштаб бою з Усиком та підготується відповідним чином
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Тоні Белью

Джерело - Boxing Social.

Ексчемпіон світу Тоні Белью вважає, що володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) належним чином підготується до поєдинку з українським чемпіоном Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це колишній британський боксер розповів порталу Boxing Social.

"Я все ще думаю, що Тайсон просто випустив з уваги Френсіса Нганну, давайте будемо чесними, це був свого роду цирк, Ф’юрі просто захопився всім цим. Зараз він у чудовій формі. Тайсон був в останньому бою на настилі, як і в багатьох інших, але він розуміє, що стоїть на кону бою проти Усика.

  Актуально: Белью розповів про слабке місце Ф’юрі

Ф’юрі розуміє, що може стати першим абсолютним чемпіоном світу з часів Леннокса Льюїса в 1999 році, коли він побив Евандера Холіфілда. Тому Тайсон знає масштаб цієї події та підготується відповідним чином і буде готовим до 18 травня. У разі перемоги він буде готовий по праву посісти своє місце серед найвидатніших спортсменів", - сказав Белью.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.

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