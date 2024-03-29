Белью: Ф'юрі знає масштаб бою з Усиком та підготується відповідним чином

Джерело - Boxing Social.

Ексчемпіон світу Тоні Белью вважає, що володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) належним чином підготується до поєдинку з українським чемпіоном Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це колишній британський боксер розповів порталу Boxing Social.

"Я все ще думаю, що Тайсон просто випустив з уваги Френсіса Нганну, давайте будемо чесними, це був свого роду цирк, Ф’юрі просто захопився всім цим. Зараз він у чудовій формі. Тайсон був в останньому бою на настилі, як і в багатьох інших, але він розуміє, що стоїть на кону бою проти Усика.

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Ф’юрі розуміє, що може стати першим абсолютним чемпіоном світу з часів Леннокса Льюїса в 1999 році, коли він побив Евандера Холіфілда. Тому Тайсон знає масштаб цієї події та підготується відповідним чином і буде готовим до 18 травня. У разі перемоги він буде готовий по праву посісти своє місце серед найвидатніших спортсменів", - сказав Белью.