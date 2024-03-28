Белью розповів про слабке місце Ф’юрі

Ексчемпіон світу Тоні Белью розповів, що Тайсону Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) важко боксувати проти рухливих суперників, які менші за нього.

Його слова передає Boxing Social.

"На технічному рівні Тайсон Ф'юрі завжди зазнавав труднощів із меншими бійцями, які добре рухаються, і жахливий у протистоянні контр-ударам. Якщо ви відходите і добре обороняєтеся проти Ф'юрі, він губиться.

Повний новачок у боксі Френсіс Нганну, коли відступав, у Тайсона Ф'юрі виникали проблеми. Він довів до істерики чемпіона світу. Це безумство. Дехто навіть думав, що Френсіс переміг", - сказав Тоні.