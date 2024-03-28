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Белью розповів про слабке місце Ф’юрі

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Белью розповів про слабке місце Ф’юрі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Тоні Белью

Джерело - Boxing Social.

Ексчемпіон світу Тоні Белью розповів, що Тайсону Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) важко боксувати проти рухливих суперників, які менші за нього.

Його слова передає Boxing Social.

"На технічному рівні Тайсон Ф'юрі завжди зазнавав труднощів із меншими бійцями, які добре рухаються, і жахливий у протистоянні контр-ударам. Якщо ви відходите і добре обороняєтеся проти Ф'юрі, він губиться.

Повний новачок у боксі Френсіс Нганну, коли відступав, у Тайсона Ф'юрі виникали проблеми. Він довів до істерики чемпіона світу. Це безумство. Дехто навіть думав, що Френсіс переміг", - сказав Тоні.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.

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