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22.03.2024 12:00 944

Богачук — Мендоса: усе про бій за титул чемпіона світу WBC

Сьогодні 14:05 190 0
Богачук — Мендоса: усе про бій за титул чемпіона світу WBC

Джерело - Чемпіон.

Український боксер напівсередньої ваги (69,8 кг) Сергій Богачук зустрінеться з американцем Браяном Мендосою у бою за тимчасовий титул WBC. Для 28-річного українця це перший чемпіонський бій у кар'єрі. Нагадаємо, Богачук мав провести бій із Себастьяном Фундорою, проте він був скасований. Згодом стало відомо, що Фундора замінить Кіта Турмана в поєдинку проти чемпіона WBO у першій середній вазі Тимофія Цзю.

Коли відбудеться бій

У неділю, 31 березня 2024 року, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. Поєдинок буде проходити в 12 раундах у напівсередній вазі, а це означає, що вагова межа становитиме 154 фунти.

Бій відбудеться в андеркарті поєдинку Тіма Цзю та Себастьяна Фундори за титули чемпіона світу за версіями WBO в першій напівсередній вазі та WBC в першій напівсередній вазі.

Також в андеркарті відбудеться бій Роландо "Роллі" Ромеро та Айзека Круза за пояс чемпіона світу в суперлегкій вазі за версією WBA, бій Ерісланді Лари та Майкла Зерафи за титул чемпіона світу в середній вазі за версією WBA, поєдинок Хуліо Сезара Мартінеса та Анхеліно Кордови за титул чемпіона світу в напівлегкій вазі за версією WBC, а також поєдинок Елайджа Гарсія та Кайрон Девіс.

О котрій годині почнеться бій

Очікується, що бійці вийдуть на ринг приблизно о 4-й годині ранку за київським часом (19:00 за східним часом / 16:00 за тихоокеанським часом).

Профіль боксерів

Сергій Богачук (Україна). 28 років, 23 перемоги проти 1 поразки в профі ринзі.

Браян Мендоса (США). 30 років, 22 перемоги проти 3 поразок.

Обидва бійці (правші) б'ються в ортодоксальній стійці.

Статистика

В українця стовідсотковий результат за нокаутами (23 — 23). Американець 16 із 22 своїх перемог здобув достроково (73%).

Богачук має перевагу у зрості над Мендосою на 5 см. (183 — 178). Також у вінничанина більший розмах рук — 185 проти 178.

Мендоса є більш досвідченим професійним бійцем, він провів на 1 бій більше і дебютував у 2014 році, на 2 роки та 6 місяців раніше, ніж Богачук, який провів свій перший професійний бій у 2017 році. Американець знаходився в рингу на 16 раундів більше (101 проти 85 у Богачука).

30-річний американець підходить до бою, посідаючи 8-му сходинку за версією WBC, 9-ту за WBO, 7-му за IBF та 3-тю за RING у першій напівсередній вазі.

Сергій Богачук наразі займає 2 місце за версією WBC та 10 місце за версією RING у ваговій категорії до 154 фунтів.

Форма боксерів

Американець переміг 3 з 5 своїх останніх суперників.

У своєму останньому бою програв Тіму Цзю одноголосним рішенням суддів у 12-раундовому поєдинку. До того він переміг Себастьяна Фундору нокаутом у 7-му раунді в бою за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC в напівсередній вазі. Перед цим переміг Джейсона Росаріо нокаутом в 5-му раунді. Раніше нокаутував у 5-му раунді Бенджаміна Вітакера. Ще раніше здолав Хесуса Рамоса одноголосним рішенням суддів у 10-раундовому поєдинку.

Українець виграв у 4 з 5 своїх останніх боїв.

У своєму останньому бою він переміг Патріка Аллотея нокаутом в 1-му раунді. До того переміг Натаніеля Галлімора нокаутом в 6-му раунді. Перед цим переміг Рафаеля Ігбокве технічним нокаутом в 6-му раунді. Перед поєдинком з Ігбокве програв Брендону Адамсу технічним нокаутом у 8-му раунді. Ще раніше нокаутував в 6-му раунді Алехандро Давілу.

Активність

З погляду на недавню активність, Браян Мендоза провів більше боїв, ніж Сергій Богачук.

Останній раз Браян Мендоса бився 5 місяців і 15 днів тому, у той час, як Сергій Богачук виходив на ринг 8 місяців і 8 днів тому.

Останні 5 боїв Мендоси відбулися протягом 2 років, 6 місяців і 25 днів, тобто він бився в середньому кожні 6 місяців і 6 днів. У цих боях він провів загалом 39 раундів, тобто вони тривали в середньому 7,8 раунду.

Останні 5 боїв Богачука відбулися за 3 роки, 6 місяців і 5 днів, тобто він бився в середньому кожні 8 місяців і 13 днів. У цих боях він провів загалом 27 раундів, тобто в середньому вони тривали 5,4 раунду.

Де дивитися бій

Поєдинок Мендоса - Богачук транслюватиметься на Amazon Prime Video в США. В Україні транслятор наразі (27 березня) не визначився.

Ставки букмекерів

Українець вважається фаворитом бою.

  • Перемога  Богачука — 1,61
  • Перемога Мендоси — 2,6
  • Нічия — 23,0

Прогноз Чемпіона

Перемога Богачука нокаутом до 9-го раунду.

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