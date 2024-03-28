Богачук – Мендоса: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Сергій Богачук (23-1-0, 23 КО) зустрінеться з американцем Браяном Мендосою (22-3-0, 16 KO) в бою за титул тимчасово чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі (69,8 кг).

12-раундовий поєдинок відбудеться в ніч на неділю, 31 березня, у Лас-Вегасі на арені T-Mobile в межах боксерського вечора, головним поєдинком якого стане чемпіонський двобій між Тімом Цзю та Себастьяном Фундорою.

Орієнтовний початок - 3:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн бою.

Для українського претендента це перший чемпіонський бій у кар'єрі. Американець раніше двічі виходив у титульні поєдинки - переміг Себастьяна Фундору, здобувши тимчасовий пояс WBC (якого потім його позбавили. - ред.) та поступився Тіму Дзю у битві за пояс WBO.