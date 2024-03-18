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Богачук прокоментував інформацію про зрив поєдинку з Фундорою

Сьогодні 21:50 274 0
Богачук прокоментував інформацію про зрив поєдинку з Фундорою
#Сергій Богачук, #Фундора

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Сергій Богачук (23-1, 23 КО) висловився щодо можливого зриву бою за титул чемпіона WBC в першій середній вазі з американцем Себастьяном Фундорою (20-1-1, 13 КО). 

Претендент роз'яснив ситуацію в ексклюзивному коментарі для Чемпіона.

"У мене підписаний контракт на бій з Фундорою. На кону бою повинен стояти титул WBC. З моєю командою організатори боксерского вечора поки не зв’язувалися. Зачекаємо, що вони нам запропонують. Зараз в Лос-Анджелесі ранок, думаю, протягом дня буде щось відомо. Це бій всього мого життя, тож я націлений провести чемпіонський поєдинок 30 березня", - сказав Богачук.

Проте згодом 28-річний уродженець Вінниці додав, що, найімовірніше, зійдеться в поєдинку з іншим американцем Браяном Мендозою за тимчасовий титул WBC у межах цього ж шоу.

Раніше відомий американський інсайдер Майк Коппінгер у X (колишній Twitter) із посиланням на джерела ESPN заявив, що Фундора битиметься за титул WBO в середній вазі проти австралійця Тіма Цзю.

Бій Богачук - Фундора повинен відбутися 30 березня в Лас-Вегасі.

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