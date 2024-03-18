Богачук прокоментував інформацію про зрив поєдинку з Фундорою

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Сергій Богачук (23-1, 23 КО) висловився щодо можливого зриву бою за титул чемпіона WBC в першій середній вазі з американцем Себастьяном Фундорою (20-1-1, 13 КО).

Претендент роз'яснив ситуацію в ексклюзивному коментарі для Чемпіона.

"У мене підписаний контракт на бій з Фундорою. На кону бою повинен стояти титул WBC. З моєю командою організатори боксерского вечора поки не зв’язувалися. Зачекаємо, що вони нам запропонують. Зараз в Лос-Анджелесі ранок, думаю, протягом дня буде щось відомо. Це бій всього мого життя, тож я націлений провести чемпіонський поєдинок 30 березня", - сказав Богачук.

Проте згодом 28-річний уродженець Вінниці додав, що, найімовірніше, зійдеться в поєдинку з іншим американцем Браяном Мендозою за тимчасовий титул WBC у межах цього ж шоу.

Раніше відомий американський інсайдер Майк Коппінгер у X (колишній Twitter) із посиланням на джерела ESPN заявив, що Фундора битиметься за титул WBO в середній вазі проти австралійця Тіма Цзю.

Breaking: Tim Tszyu will now defend his WBO junior middleweight title vs. Sebastian Fundora on March 30 in Las Vegas in the main event of PBC’s inaugural PPV on Prime Video, sources told ESPN. Keith Thurman suffered a biceps injury in training and was forced to withdraw. — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) March 18, 2024

Бій Богачук - Фундора повинен відбутися 30 березня в Лас-Вегасі.