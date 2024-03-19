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WBC призначила суперника для Богачука на чемпіонський бій

Поєдинок проти Фундори зірвався у останній момент
Сьогодні 12:40 252 0
WBC призначила суперника для Богачука на чемпіонський бій
#Мендос, #Мендоса, #Цзю, #Сергій Богачук, #Фундора

Джерело - Premier Boxing Champions.

Український боксер Сергій Богачук (23-1-0, 23 КО) проведе бій з Брайаном Мендосою (22-3-0, 16 KO) зі США за тимчасовий пояс WBC у першій середній вазі.

Про це повідомляє Premier Boxing Champions.

Поєдинок відбудеться 30 березня у Лас-Вегасі.

Українець 30 березня мав провести бій з Себастьяном Фундорою за титул чемпіона WBC, проте він був скасований. Але 18 березня стало відомо, що Фундора замінить Кіта Турмана в бою проти чемпіона WBO у першій середній вазі Тимофія Цзю.

Українець провів 24 поєдинки, 23 з яких виграв нокаутом та один програв. На рахунку американця 25 зустрічей - 22 перемоги й три поразки.

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